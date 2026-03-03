“No va a seguir”: Kevin Jiménez sacude a Alajuelense con el mensaje que puede definir el futuro de Machillo Ramírez

Cuando Óscar “Machillo” Ramírez tomó la decisión de dejar atrás siete años alejado de los banquillos para volver a dirigir a su amada Liga Deportiva Alajuelense, lo hizo con un solo objetivo en mente: ayudar al club a cortar una de las peores sequías de títulos nacionales en su larga historia. Y lo consiguió con creces.

En el segundo semestre del 2025, el Machillo no solo lideró la conquista de la ansiada estrella 31 en el Torneo Apertura, sino que también levantó los trofeos de todos los demás torneos que afrontó: la Supercopa, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana.

ver también “Me han hablado”: Machillo Ramírez saca a la luz las negociaciones por su continuidad en Alajuelense

Esta hazaña, que agigantó aún más su legado entre los manudos, parecía haber consolidado su puesto, pero en el Clausura 2026 la historia es distinta. El equipo dejó de responder dentro del campo y está alejado de los puestos de clasificación con la mitad del certamen ya disputado.

El futuro incierto de Machillo Ramírez

El contrato de Machillo Ramírez, que firmó por un año a su regreso, expira dentro de tres meses, justo al finalizar el campeonato. En una reciente conferencia de prensa, el entrenador aclaró que la directiva ya le acercó una propuesta de renovación, pero que su decisión final dependerá de cómo se sienta al final del semestre

El futuro del Macho es nebuloso (LDA).

Mientras que la directiva de Alajuelense, encabezada por el presidente Joseph Joseph y el gerente deportivo Carlos Vela, ha expresado su deseo de que Machillo continúe, el propio técnico parece no tener claro si seguirá al frente del equipo.

Publicidad

Publicidad

Kevin Jiménez opina sobre el futuro del Macho

Este martes, el periodista Kevin Jiménez compartió su análisis sobre lo que podría ocurrir con el futuro del estratega de 61 años. Durante su programa ‘Seguimos’, Jiménez comentó: “¿Qué va a pasar con el Macho Ramírez? Al Macho ya le han hablado, pero él quiere esperar un poco más. Si es por la Liga para mí se va a quedar, creo que por la Liga lo aguantan. Me parecería una falta de respeto que no lo aguanten“.

Aunque está claro que en la cúpula del club desean su continuidad, Jiménez también advirtió que, a su parecer, la decisión final del entrenador podría llevarlo a volver a la vida de campo.

Publicidad

Publicidad

“A nivel personal, para el Macho creo que también sería bueno volverse a ir. Creo que si por el Macho es, no va a seguir el próximo torneo. Y creo que si se vuelve a ir, la leyenda del Macho Ramírez crece 10 veces más. Yo lo veo difícil por él: por el club se queda; por él se iría“, sentenció el especialista en el mercado de fichajes.

Publicidad

ver también Apareció el video: los destrozos de Alajuelense en el vestuario de Puntarenas que le costaron una multa de la Fedefútbol

Con estas palabras, los aficionados de Alajuelense comienzan a sentir en el aire una nueva despedida de su ídolo, aunque todavía existe la posibilidad de que Machillo se reponga en el Clausura 2026 y regale una última hazaña para los libros de historia rojinegros. Las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro del DT.

En síntesis

-Óscar Ramírez regresó a Alajuelense en 2025 y lideró la conquista de la estrella 31, además de otros títulos como la Supercopa y la Copa Centroamericana.

Publicidad

Publicidad

-El contrato de Machillo Ramírez con Alajuelense expira en tres meses, al final del Clausura 2026.

-Según Kevin Jiménez, la renovación del Machillo depende de cómo se desarrolle el torneo, pero el periodista cree que, a nivel personal, el DT podría optar por irse, lo que aumentaría su legado.