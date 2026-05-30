De regreso a la Liga Nacional: Guatemala se queda sin un legionario para la temporada 2026-2027

Los guatemaltecos pierden a uno de sus representantes en el extranjero.

El mercado de fichajes sigue moviéndose en el fútbol guatemalteco y este día Antigua GFC confirmó el regreso de uno de los futbolistas nacionales que buscó consolidarse en el extranjero. Se trata de José Daniel Franco Aldana, quien concluyó su vínculo con los Alebrijes de Oaxaca de México y volverá a vestir la camiseta colonial para afrontar los retos de la próxima temporada.

El atacante guatemalteco de 24 años pone fin a una nueva aventura internacional luego de una etapa breve en el balompié mexicano. Aunque existía expectativa por verlo consolidarse en el ascenso azteca, las cosas no salieron como esperaba y ahora regresa a Guatemala con la misión de recuperar protagonismo y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto panza verde.

ANTIGUA GFC CONFIRMÓ EL REGRESO DE JOSÉ FRANCO

La institución antigüeña hizo oficial la noticia a través de sus canales de comunicación. “Antigua GFC hace oficial la reincorporación de José Franco, luego de su cesión de préstamo en Alebrijes de Oaxaca. El Club le desea muchos éxitos en esta nueva etapa“, publicó el conjunto colonial, que continúa fortaleciendo su plantel para encarar un semestre lleno de exigencias.

Franco llega respaldado por una trayectoria que incluye pasos por Municipal, Deportivo Mixco, Malacateco y la propia Antigua GFC, además de sus experiencias en territorio mexicano. El futbolista originario de Zacapa buscará aprovechar esta nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor nivel y volver a llamar la atención fuera de las fronteras nacionales.

La directiva colonial confía en que el delantero aporte desequilibrio, experiencia y profundidad ofensiva en una temporada en la que el equipo no solo competirá en el Torneo Apertura 2026, sino también en la Copa Centroamericana, uno de los principales objetivos deportivos de la institución.

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Con la llegada de José Franco, Antigua continúa completando un plantel que ya sumó a Juan Peñaloza, Dylan Palencia, Juan Moreno, William Fajardo y Zuhander Zúñiga. Todo apunta a que el cuadro dirigido para la nueva campaña tiene prácticamente definida su base, a pocos días de iniciar los trabajos de pretemporada con la ilusión de volver a pelear por los títulos nacionales e internacionales.