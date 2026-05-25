El portero de Alajuelense presenció en vivo un histórico partido de la MLS y le dedicó un sentido elogio a su compatriota.

Mientras la directiva de Liga Deportiva Alajuelense define sus primeros movimientos en el mercado de fichajes de cara al Torneo Apertura 2026, los jugadores que integran la planilla del primer equipo disfrutan de sus vacaciones.

Washington Ortega no es la excepción: el arquero uruguayo de 31 años se encuentra junto a su familia en Miami, Estados Unidos, y aprovechó la ocasión para ir a alentar al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

Washington Ortega dijo presente en la victoria de Inter Miami por la MLS (Instagram).

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Un partido involdiable

El guardameta manudo eligió el partido perfecto para ir al estadio, ya que fue testigo de uno de los encuentros más electrizantes de la temporada: Inter Miami derrotó 6-4 al Philadelphia Union. El equipo dirigido por Gerardo Martino arrancó sufriendo y perdía 2-0 en los primeros 10 minutos, pero logró reponerse en una primera mitad que terminó 4-4.

La gran figura de la noche fue Luis Suárez, quien se despachó con un espectacular hat-trick. La victoria local se completó con un doblete del argentino Germán Berterame y un gol agónico de Rodrigo De Paul.

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Por su parte, Lionel Messi fue vital en la remontada aportando dos grandes asistencias en el primer tiempo, aunque terminó encendiendo todas las alarmas de Argentina al pedir el cambio a los 73 minutos tras sentir una molestia muscular, a muy pocas semanas del Mundial.

Guiño a Luis Suárez

Después del emocionante encuentro, Washington compartió en sus historias de Instagram un guiño para el “Pistolero”. Desde su butaca en las gradas y con la cancha de fondo, el portero rojinegro publicó una imagen sosteniendo un vaso de coleccionable del club que lleva impresa la imagen de Suárez.

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El mensaje de Washington Ortega para su compatriota (Instagram).

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Para acompañar la postal y celebrar la brillante actuación del ex Barcelona, Ortega escribió un mensaje lleno de orgullo charrúa: “Hat trick del mejor , made in Uruguay”.

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En síntesis