Panamá se prepara para un cambio de entrenador que toma por sorpresas a los aficionados

La Federación Panameña de Fútbol comienza a mover sus piezas de cara a los próximos ciclos, con la intención de realizar cambios en la dirección técnica de sus selecciones nacionales, especialmente en la categoría Sub-20.

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Actualmente, el equipo juvenil está bajo el mando interino de Felipe Baloy, una de las grandes leyendas del fútbol canalero, quien asumió el cargo tras la salida de Jorge Dely Valdés, en medio de la búsqueda de un nuevo líder para el proyecto.

Desde entonces, la dirigencia ha trabajado en silencio para encontrar al candidato ideal, y aunque aún no hay confirmación oficial, todo apunta a un nombre que ya dejó huella en el fútbol formativo panameño.

El posible regreso de Mike Stump

El principal candidato es Mike Stump, quien hace dos años logró clasificar a Panamá al Mundial Sub-17, y ahora podría asumir el reto de liderar a la Sub-20 en el camino hacia la próxima eliminatoria mundialista.

La posible llegada de Stump también implicaría un reacomodo en la estructura, ya que Felipe Baloy regresaría a la Sub-17, categoría en la que fue inicialmente contratado y donde buscaría consolidar un nuevo proceso.

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Con estos movimientos, la Federación Panameña apuesta por fortalecer sus bases y dar continuidad a un proyecto que pretende seguir posicionando al país como protagonista en el desarrollo del fútbol juvenil en la región.

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