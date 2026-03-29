Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Panamá se prepara para un cambio de entrenador que toma por sorpresas a los aficionados

Los canaleros no se quedan con los brazos cruzados de cara al futuro.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los canaleros están en vilo
© FepafutLos canaleros están en vilo

La Federación Panameña de Fútbol comienza a mover sus piezas de cara a los próximos ciclos, con la intención de realizar cambios en la dirección técnica de sus selecciones nacionales, especialmente en la categoría Sub-20.

Preocupación en Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que no quería sobre la lesión de Luis Mejía

ver también

Preocupación en Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que no quería sobre la lesión de Luis Mejía

Actualmente, el equipo juvenil está bajo el mando interino de Felipe Baloy, una de las grandes leyendas del fútbol canalero, quien asumió el cargo tras la salida de Jorge Dely Valdés, en medio de la búsqueda de un nuevo líder para el proyecto.

Desde entonces, la dirigencia ha trabajado en silencio para encontrar al candidato ideal, y aunque aún no hay confirmación oficial, todo apunta a un nombre que ya dejó huella en el fútbol formativo panameño.

El posible regreso de Mike Stump

El principal candidato es Mike Stump, quien hace dos años logró clasificar a Panamá al Mundial Sub-17, y ahora podría asumir el reto de liderar a la Sub-20 en el camino hacia la próxima eliminatoria mundialista.

La posible llegada de Stump también implicaría un reacomodo en la estructura, ya que Felipe Baloy regresaría a la Sub-17, categoría en la que fue inicialmente contratado y donde buscaría consolidar un nuevo proceso.

Estevis López definió su futuro: la joya panameña firmaría con este equipo de Europa después del Mundial 2026

ver también

Estevis López definió su futuro: la joya panameña firmaría con este equipo de Europa después del Mundial 2026

Con estos movimientos, la Federación Panameña apuesta por fortalecer sus bases y dar continuidad a un proyecto que pretende seguir posicionando al país como protagonista en el desarrollo del fútbol juvenil en la región.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Medford expone su enojo tras el pase a la final del Torneo de Copa
Deportivo Saprissa

Medford expone su enojo tras el pase a la final del Torneo de Copa

Perú lo sabe: el factor clave que inquieta a José Francisco Molina previo a su debut con la Selección de Honduras
Honduras

Perú lo sabe: el factor clave que inquieta a José Francisco Molina previo a su debut con la Selección de Honduras

El Bolillo Gómez recibe mensaje contundente de figura que quiere volver a La Selecta
El Salvador

El Bolillo Gómez recibe mensaje contundente de figura que quiere volver a La Selecta

Saprissa-Sporting en la final del Torneo de Copa: fecha, sede y formato
Deportivo Saprissa

Saprissa-Sporting en la final del Torneo de Copa: fecha, sede y formato

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo