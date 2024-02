La última semana en Panamá ha sido una ola de sentimientos encontrados para los amantes del fútbol e incluso, hasta los que no siguen el deporte. Esto, luego de que se confirmara el fallecimiento de Luis Matador Tejada tras un paro cardiorrespiratorio, el pasado domingo 28 de enero.

De hecho, se han realizado distintos homenajes en memoria a Tejada. Murales artísticos en la ciudad, un largo recorrido antes de sepultarlo, minutos de silencio en los partidos de la Liga Panameña de Fútbol y el más reciente, el anuncio de Tauro, quien retiró la camiseta número 13, la cual utilizó el ex-delantero en su paso por el club.

Sin embargo, muchos han considerado que también, la Federación Panameña de Fútbol, debería tomar en cuenta, reconocer al máximo goleador de la Selección de Panamá y que ningún otro futbolista porte el dorsal 18, en memoria a Matador. Aunque la pregunta es ¿Es posible hacerlo?

¿Puede Panamá retirar la camiseta de Luis Tejada?

A lo largo de la historia, distintas instituciones han retirado camisetas, en honor a sus ídolos. Diego Maradona (Napoli), Paolo Maldini (AC Milan), Johan Cruyff (Ajax) o para mencionar casos en Centroamérica, Amílcar Henríquez (Árabe Unido), Juan Carlos Plata (Municipal), Amado Guevara (Motagua).

No obstante, el historial solo muestra clubes, debido a que en selecciones nacionales no es posible realizarlo. En su momento, Argentina envió una solicitud a la FIFA para que no se ocupara la 10 de Maradona, pero la lista fue rechazada por el máximo organismo que gobierna a las federaciones del fútbol.

Quiere decir que se descarta cualquier posibilidad de que la Selección de Panamá retire la 18 de Luis Tejada. Cada jugador convocado para un partido nacional, tendrá que ocupar un número del 1 al 23, de manera obligatoria.

¿Qué significa retirar un número?

Algunos clubes de fútbol retiran un dorsal de su alineación como reconocimiento a jugadores que han sido emblemas de su institución. Esta es una práctica que consta de un amplio historial entre las ligas profesionales de Estados Unidos y Canadá (MLB, NBA, NHL, NFL) y que el fútbol adquirió en los últimos años, dado que antes de la década de 1990 los jugadores no tenían asignado un dorsal específico.