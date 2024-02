El legado de Luis Tejada perdurará para siempre en Panamá y en los clubes por los que militó en el exterior, en especial, Juan Aurich, donde se convirtió en el máximo goleador de la institución y responsable de la conquista del único título liguero que poseen en su palmarés. Esa misma huella será recordada como las del “Matador”, mote por el que se le conoció al delantero.

Y es que todo futbolista talentoso y destinado a dejar gratos recuerdos dentro del terreno, debe tener un apodo llamativo. Por supuesto, este es el caso de Tejada y el sobrenombre de Matador, el cual lo persiguió hasta el día de su fallecimiento e incluso después de él.

Aunque no todos conocen la historia del apodo de Luis Tejada. Lo pensado sería por ser un “matador” dentro del área rival, al igual que otros míticos delanteros que llevan el mismo seudónimo: Mario Alberto Kempes, Luis Hernández, Marcelo Salas, entre otros. Sin embargo, la historia va más allá de ser un jugador efectivo de cara al arco.

¿Por qué le decían “Matador” a Luis Tejada?

A lo largo de su vida, Luis Tejada compartió en varias entrevistas, la razón sobre el origen de su inolvidable apodo, pero fue en la más reciente, realizada en el podcast Flow La Música, donde reveló, con mayor profundidad, el motivo detrás de su sobrenombre. En sus declaraciones, destacó que nació, en parte, gracias a José Luis Garcés.

“Es una larga historia. Yo tengo a un amigo que se llama ‘Chocolate’ y nosotros le decíamos ‘Matador Choco’ a él. Cuando yo empecé a meter goles en Tauro, me llaman a un programa y me están entrevistando. Me dicen que cuál apodo yo quiero que me pongan, porque ya le decimos a Garcés, el ‘Pistolero’. Yo dije que no, que me dijeran Tejada”, inició.

“Pero en ese entonces, las personas llamaban a los programas y decían… no que a tu tío le dicen la ‘Dinamita’ o te ponemos el ‘Bombardero’. Y justo le entra la llamada de mis amigos y dicen “nosotros somos su familia, somos de San Joaquín, a él pónganle el ‘Matador’ Tejada” y de ahí quedé bautizado para siempre”, concluyó.

¿Cuántos goles marcó Luis Tejada en la Selección de Panamá?

La noticia del fallecimiento de Tejada, conmovió a panameños y a figuras internacionales, puesto que no se trataba de cualquier deportista, gira en torno al goleador histórico de la Selección de Panamá con 43 dianas celebradas con la camiseta roja en 108 presencias. Además, figura en la lista de los futbolistas con 40 o más tantos en selecciones nacionales.