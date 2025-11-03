Brasil vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el debut de Luis Suazo? Mundial Sub 17 Qatar 2025

La selección de Honduras Sub-17 se encuentra preparada en Qatar para enfrentar a Brasil en la jornada 1 del Mundial de la categoría. Todo esto por el Grupo H del torneo.

Los dirigidos por Israel Canales buscan comenzar con el pie derecho ante uno de los favoritos al título. También será la presentación oficial de Luis Suazo (hijo de la leyenda David Suazo) como una de las grandes promesas a seguir de la Bicolor.

Brasil vs. Honduras: ¿A qué hora juegan? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Honduras Sub-17 debutará en el Mundial de Qatar 2025 este martes 04 de noviembre ante Brasil. El partido está programado para las 6:30 a. m. (hora de Honduras).

Brasil vs. Honduras: ¿Cómo ver a Luis Suazo? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Para ver el debut en Honduras hay tres formas de TV abierta, está Telecadena 7/4, Deportes TVC + y también Tigo Sports.

Recordemos que ONLINE el Mundial Sub-17 se podrá ver en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo.

En esta misma jornada por el Grupo H, Indonesia va a enfrentar a Zambia a las 9:45 de la mañana.

Formato del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Las 48 selecciones clasificadas, que lograron su plaza a través de seis competiciones continentales distintas, se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos, y los dos mejores de cada uno de ellos, junto con los ocho mejores terceros.

Se clasificarán para los dieciseisavos de final. A partir de dicha ronda, el torneo se disputará a eliminación directa hasta el final.

Próximos rivales de Honduras en el Mundial Sub-17

-Fecha 2: vs Zambia – 07 de noviembre a las 9:45 a.m

-Fecha 3: Indonesia – 10 de noviembre a las 8:45 a.m