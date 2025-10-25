Mientras Manfred Ugalde suena en un gigante de Brasil, en Rusia confirman su nuevo récord que enloquece al Spartak de Moscú

En los últimos días trascendió una información que podría darle un giro radical al futuro de Manfred Ugalde. Uno de los clubes más poderosos de Sudamérica, el Flamengo de Brasil, habría puesto los ojos en el delantero costarricense del Spartak de Moscú con el objetivo de reforzar su delantera para la próxima temporada.

Según la información de Fútbol Centroamérica, la directiva del conjunto carioca analiza incorporar al tico como competencia directa para el centodelantero Pedro, figura del equipo y habitual convocado de la selección brasileña.

El interés del Flamengo no sorprende si se considera el rendimiento del tico en la Liga Premier Rusa, donde su crecimiento ha sido constante desde su llegada en 2024. A sus 23 años, Ugalde se ha convertido en uno de los delanteros más prometedores del fútbol europeo, con números que han llamado la atención de varios clubes de primer nivel.

Ugalde sigue rompiendo récords en Moscú

Mientras se define su futuro, Manfred Ugalde continúa brillando en el Spartak. Este sábado fue la gran figura en la victoria 1-0 ante el Orenburg, anotando el único tanto del encuentro al minuto 67. Con ese gol, el costarricense llegó a 24 anotaciones con la camiseta rojiblanca, igualando el registro histórico del nigeriano Emmanuel Emenike, quien también marcó 24 goles en 51 partidos con el club.

Como bien remarcó el portal ruso Football24.ru, ambos delanteros ahora comparten el puesto 67 en la tabla histórica de goleadores del Spartak Moscú, y ahora Ugalde se encuentra a punto de superar a Igor Shalimov, leyenda del club, con 25 goles.

Si mantiene su ritmo goleador, el atacante centroamericano tiene grandes posibilidades de ingresar al Top 50 de artilleros históricos del cuadro moscovita antes de finalizar la temporada.

El futuro brilla para el legionario

Hasta que se defina su próximo destino —ya sea en Flamengo o en alguna liga europea de mayor renombre—, Manfed Ugalde se enfoca en seguir rompiendo récords y aumentando su valor en el mercado.

Su próximo desafío será el domingo 2 de noviembre, cuando el Spartak visite al Krasnodar por la jornada 14 de la Liga Premier Rusa. El equipo moscovita marcha en la sexta posición con 22 puntos en 13 partidos, y confía en que su delantero costarricense mantenga su racha goleadora.