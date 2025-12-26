Roberto Hernández no llega solo: los tres refuerzos que tendrá Xelajú tras la salida de Amarini Villatoro

Xelajú MC encontró el reemplazante para Amarini Villatoro, después de su salida abrupta para finalizar el corriente 2025. Si bien el equipo tuvo una temporada de carácter aceptable, el desgaste no permitió su continuidad. Así concretó su cierre.

“Llegamos a una serie donde los dos primeros tiempos fueron muy buenos, pero simplemente ya no nos dio porque, también hay que reconocerlo y se lo dije al grupo: siento que en momentos, en toda esta racha de 34 partidos donde hubo rotaciones, creo que hubo jugadores que nos quedaron a deber para mantener el nivel de exigencia“, dijo Villatoro frente a la prensa para confirmar su salida.

A partir del comunicado, la dirigencia de Los Superchivos se dispuso a buscarle un reemplazo para el entrenador. Luego de una serie de comunicaciones, tomó fuerza el nombre de Roberto Hernández. Recientemente, el azteca puso el sello.

Xelajú lo celebra: Roberto Hernández llega a Los Superchivos con refuerzos

Xelajú MC presentó a Roberto Hernández como su nuevo director técnico, tras la salida de Amarini Villatoro. Este entrenador cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol guatemalteco, donde dirigió a Los Cremas y a Los Toros de San Marcos.

Según confirmó el sitio oficial de Los Superchivos, Hernández contará con Steve Padilla como asistente. En tanto, Geovany Godínez será su preparador físico y el entrenador de arqueros será Brayant Chavero. Esos son sus tres primeros fichajes.

Roberto Hernández fue presentado como nuevo entrenador de Xelajú MC (RRSS).

El último paso de Roberto Hernández por la Liga Nacional de Guatemala

Roberto Hernández dirigió 12 partidos en Comunicaciones, dentro de los que solo pudo sacar 11 puntos. En Guatemala fue campeón con Malacateco y sonó para ocupar el puesto de timonel en la Selección Nacional Sub-17. Tiene lugar.

La crisis se acrecentaba entre Los Cremas, por lo que Hernández debió dejar su lugar. Finalmente, el equipo quedó en el último puesto del Torneo Apertura del 2025, por lo que deberá tener un 2026 superlativo para no correr riesgo alguno.