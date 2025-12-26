“Hay acuerdo”: mientras Saprissa busca técnico, Jeaustin Campos toma la decisión que sacude Honduras

Jeaustin Campos completó su tercer torneo al mando de Real España. El entrenador tico se quedó un campeonato más sin levantar el título y ha tomado una decisión.

Campos ya no quiere que eso se repita en 2026 y ha determinado hacer algo que en el último tiempo se ha visto poco en Real España.

Y es que desde Honduras informan que el estratega, a petición suya propia, busca entre seis y siete refueros para 2026. Ya concretó el primero.

Jeaustin Campos quiere cambiar por completo Real España

“Se vienen seis a siete fichajes pedidos exclusivos por Jeaustin. Se abrió chequera para competir. Ya hay acuerdo con todos y desde el inicio de la siguiente semana se van a comenzar a anunciar. Vamos a ver cuántos puedo ir consiguiendo”, informó el periodista Jafeth Moreno.

Campos estuvo en el radar de Saprissa tras el despido de Vladimir Quesada, era uno de los favoritos para tomar el banco morado.

Real España no está dispueto a perder al técnico y dejó claro que el proyecto es con el tico liderando al equipo.

