Hizo historia con Saprissa en el Mundial de Clubes, ganó 3 títulos y ahora está en el ojo de la polémica por el Mundial 2026: “Hay rezagos de miedo”

Un exdirigente de Deportivo Saprissa durante la etapa del recordado Jorge Vergara hoy desempeña un papel relevante en la logística y organización de los encuentros del Mundial 2026. Su labor se centra en la planificación de los partidos que se disputarán en Guadalajara, una de las sedes confirmadas para el torneo.

La capital del estado de Jalisco será protagonista en la cita mundialista, ya que albergará cuatro partidos de la fase de grupos. Además, también será escenario de dos encuentros del repechaje intercontinental, programados para este mes de marzo, lo que refuerza la importancia de la ciudad dentro de la organización del campeonato.

ver también Alajuelense suma más bronca: nuevo audio del VAR respalda la decisión que favoreció a Saprissa

Una polémica delicada por el Mundial 2026

A 100 días del arranque del Mundial 2026, el presidente municipal de Zapopan y parte del comité organizador en Guadalajara, Juan José Frangie, afirmó que el estado de Jalisco cuenta con las condiciones necesarias para recibir a los aficionados que llegarán durante la cita mundialista.

Juan José Frangie – alcalde de Zapopan

Sus palabras buscan transmitir confianza pese al clima de tensión que ha vivido la región en los últimos meses por enfrentamientos entre grupos criminales ligados al narcotráfico, intensificados tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes.

“Una de las cosas es que jamás pensamos que en 72 horas la zona metropolitana entrara en una tranquilidad, falta todavía, hay rezagos de miedo, con todo esto de no parar las cosas y seguir las actividades nos ha permitido que la gente tenga cada vez más confianza“, comentó Juan Frangie para el medio La Afición.

Publicidad

Publicidad

“Decirle a la gente que vendrá al Mundial que es un estado seguro, sin problemas y que la Guardia Nacional y la Defensa enviaron 2,500 elementos más, nosotros seguimos trabajando bajo los protocolos del cuaderno de cargos“, afirmó Juan Frangie.

Parte de la seguridad en la zona de La Minerva en Guadalajara – (ULISES RUIZ/AFP)

Publicidad

Sin embargo, pese a los mensajes de tranquilidad, la preocupación no desaparece por completo en la zona. La tensión derivada de los recientes episodios de violencia vinculados al crimen organizado sigue presente entre la población, justo cuando el calendario avanza y cada vez falta menos tiempo para el inicio del Mundial 2026.

Publicidad

Una época dorada en Saprissa

Entre 2005 y 2007 Juan José Frangie asumió el control deportivo de Deportivo Saprissa, convirtiéndose en la principal figura de la estructura del club durante ese periodo. Su llegada respondió a una decisión del empresario mexicano Jorge Vergara, quien lo designó como director general de C.D. Guadalajara y además le encargó supervisar el proyecto del equipo morado.

Publicidad

Además, entre 2005 y 2007, con Saprissa vivió una etapa muy exitosa al conquistar tres títulos de la Primera División de Costa Rica: el campeonato 2005-2006, el Invierno 2006 y el Verano 2007.

Vitrina de trofeos del Deportivo Saprissa

Publicidad

Publicidad

Bajo su liderazgo, y trabajando junto a la dirigencia local encabezada por Jorge Alarcón, Saprissa vivió una etapa de importantes logros deportivos. Durante esos años el club consolidó uno de los momentos más destacados de su historia reciente, incluyendo el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes de 2005