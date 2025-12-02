Afecta a Panamá: FIFA impulsaría un cambio jamás visto en la historia para el Mundial 2026

El primer Mundial al que clasificó la Selección de Panamá, Rusia 2018, marcó un quiebre con respecto a los 88 años de historia que tenía el torneo hasta ese momento debido a una decisión revolucionaria de la FIFA: instaurar el VAR (Video Assistant Referee).

Y ahora, para la segunda participación de la Marea Roja en la cita máxima, el organismo que preside Gianni Infantino estaría moviendo fichas para introducir una nueva norma relacionada con el videoarbitraje que puede impactar de lleno a los dirigidos por Thomas Christiansen.

¿Cuál es el cambio inédito que la FIFA busca para el Mundial 2026?

Según dio a conocer el periódico británico The Times, la FIFA tiene como objetivo otorgarle mayor protagonismo al VAR para la Copa del Mundo 2026, permitiéndole revisar los tiros de esquina -en el caso de que hayan sido mal sancionados- y las segundas tarjetas amarillas -para evitar expulsiones injustas-.

En el citado artículo, el periodista Martyn Ziegler explicó que “altos mandos” de la casa madre del fútbol “han estado presionando para que el VAR pueda intervenir” en estos escenarios. Aunque todavía falta una instancia clave para aprobar esta iniciativa: la reunión de la IFAB (International Football Association Board) programadas para enero.

El organismo encargado de regir las reglas del fútbol a nivel mundial ve con buenos ojos la iniciativa de FIFA y estaría dispuesto a otorgarle “poderes adicionales” al videoarbitraje. Aunque deberá ser sometida a votación: la IFAB, compuesta por las cuatro federaciones de Gran Bretaña, tiene cuatro votos y la FIFA otros cuatro.

La primera intervención del VAR en un Copa del Mundo se dio el 16 de junio de 2018, cuando el árbitro uruguayo Andrés Cunha sancionó un penal a instancias del videoarbitraje en la victoria 2-1 de Francia sobre Australia. (Fotos: Getty)

Si consigue seis votos positivos de los ocho posibles, este cambio entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026 a modo de prueba. Justo antes del Mundial en el que Panamá buscará dar la sorpresa dentro de un grupo que se definirá en el sorteo de este viernes 5 de diciembre.