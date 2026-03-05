Alarma en Pumas: este es el gigante de Europa que buscaría el fichaje de Adalberto Carrasquilla tras el Mundial 2026

En Pumas se encendieron las alarmas por el futuro de Adalberto Carrasquilla, uno de los futbolistas más determinantes del plantel y con mayor cartel internacional.

No es para menos: en lo que va del Torneo Clausura 2026 en la Liga MX, el panameño ya registra 2 goles y 1 asistencia, siendo un elemento importante en el esquema del equipo.

De cara a lo que pueda mostrar en el Mundial 2026, ya comenzó a tomar fuerza el interés de un importante equipo de Europa que estaría listo para ir por su fichaje una vez termine la Copa del Mundo.

¿Cuál equipo de Europa iría por Adalberto Carrasquilla?

Según la información que circula, el club europeo que tendría en la mira a Adalberto Carrasquilla sería el Galatasaray de Turquía. De acuerdo con lo reportado por el periodista Álvaro Martínez, el interés se movería con más fuerza después del Mundial 2026.

Vale recordar que en Turquía ya hay presencia panameña, porque Amir Murillo milita en el Beşiktaş. Por eso, si finalmente Adalberto Carrasquilla aterriza en el Galatasaray, se abriría la puerta para un atractivo “cara a cara” entre compatriotas en la liga turca.

Los registros del Galatasaray en Europa

Galatasaray no solo es un peso pesado a nivel local, también tiene un logro europeo que lo distingue: en el año 2000 se coronó campeón de la Supercopa de Europa disputada en Mónaco, imponiéndose en la final ante el Real Madrid.

Y en Turquía su dominio es todavía más claro, porque es el club con más títulos en los principales torneos nacionales: suma 25 Süper Lig, 19 Copas de Turquía y 17 Supercopas de Turquía, cifras que lo sostienen como el equipo más ganador del país.

Datos claves

