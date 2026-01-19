Toda Panamá consternada por la lesión que dejaría sin Mundial 2026 a una figura de Thomas Christiansen: “Terrible noticia, será operado”

Una nueva inquietud aparece en el panorama de la Selección de Panamá justo en el inicio de este 2026, cuando el proceso rumbo a la próxima cita mundialista entra en un momento clave.

Thomas Christiansen enfrenta la posibilidad de perder a una de sus piezas importantes, una situación que genera preocupación tanto por el peso del jugador en el equipo como por el impacto que podría tener en la planificación de la selección camino al Mundial de 2026.

¿Cuál es la lesión que preocupa a Thomas Christiansen?

Según informó el periodista Ricardo Icaza, la situación de Edward Cedeño es más grave de lo que se temía inicialmente.

De acuerdo con su reporte, el futbolista habría sufrido una ruptura completa del bíceps femoral, lesión que lo llevaría al quirófano y lo mantendría fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses, una baja sensible para el entorno de la selección.

“Terrible noticias, Edward Cedeño habría sufrido una ruptura completa de su bíceps femoral, al parecer será operado y podría estar de 4-5 meses de baja”, compartió el periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X.

Edward Cedeño lamentablemente sufrió una lesión en el primer día de entrenamiento con el Albacete, luego de haber salido cedido desde Las Palmas. Ahora con este panorama, habrá que esperar las próximas horas para saber con exactitud la situación del jugador.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

La selección de Panamá debutará el 17 de junio de 2026 frente a Ghana, marcando así su estreno en la cita mundialista. Comparte el Grupo L también junto a Inglaterra y Croacia. Con esta fecha, se complica la participación de Edward Cedeño en la lista que vaya a presentar Thomas Christiansen.