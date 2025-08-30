Es oficial: Michael Amir Murillo recibe la notificación de UEFA que pone a Panamá en lo más alto

Michael Amir Murillo recibió una sorpresiva notificación por parte de UEFA, con la que logró poner la bandera panameña en lo más alto. Se le acercan partidos de suma importancia, a nivel local como internacional. Mostrará de qué está hecho.

Olympique Marsella conoció el calendario bajo el cual enfrentará a sus rivales de la Champions League. Bajo la más reciente actualización de formato, comenzará su camino el próximo mes. Los futbolistas mantienen la ilusión de manera intacta.

Entre ellos, está Murillo. Ocupado con la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, conoció lo que sucederá casi una semana después de finalizar la primera de las tres ventanas del proceso clasificatorio. Septiembre será muy especial para él.

Concentrado en lo que le corresponde, el defensor canalero no deja de observar los puntos en los cuales basará su trabajo para lograr el gran objetivo que tiene a nivel clubes. El oriundo de Panamá quiere dar pelea en todos los frentes posibles.

Michael Amir Murillo jugará la UEFA Champions League contra el Real Madrid

Michael Amir Murillo tiene oponente y fecha para hacer su debut soñado en esta UEFA Champions League. Comenzará su camino ante el Real Madrid, el próximo 16 de septiembre en el histórico Santiago Bernabéu. Un recorrido muy increíble.

Como primera medida, Murillo deberá sobrepasar la primera ventana de partidos que le proponen las Eliminatorias al Mundial 2026. Panamá visitará a Surinam el 4 de septiembre, así como le tocará recibir a Guatemala el día 8 del mismo mes.

Tigo Sports confirma debut de Michael Amir Murillo en UEFA Champions League: lo celebra Panamá

Una vez que el defensa canalero sobrepase estas dos obligaciones, centrará todo su trabajo en representar a su club en la máxima competencia de Europa. Tendrá también su debut como local en la competencia, el 30 de septiembre contra Ajax.

Actualmente, Olympique Marsella ocupa el octavo lugar de la tabla de la Ligue 1 de Francia. Solamente van dos fechas de disputa, dentro de la que un triunfo y una derrota hacen del camino marsellés. Solamente, acumuló tres unidades.

