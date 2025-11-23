Es tendencia:
Panamá

"Queremos competir en el Mundial": Adalberto Carrasquilla deja advertencia a los posibles rivales de Panamá en la Copa del Mundo del 2026

El volante de los panameños espera con ansias poder disputar la justa mundialista

javier pineda

Por Javier Pineda

Coco Carrasquilla muestra buen animo
© ConcacafCoco Carrasquilla muestra buen animo

El volante panameño Adalberto Carrasquilla sorprendió este fin de semana al participar en la Maratón Internacional de Panamá, donde compitió en la categoría 5K y compartió impresiones con RPC. Más allá del fútbol, el mediocampista aprovechó el evento para convivir con la afición y vivir una experiencia distinta, marcada por el apoyo del público.

“Fue una experiencia muy bonita, había una energía muy positiva y quería vivir esto. Lo disfruté, estoy muy contento por eso”, expresó un sonriente “Coco” Carrasquilla, quien valoró la actividad como un respiro emocional después de un calendario cargado de presión y exigencia deportiva.

Tras la eliminación de Pumas en el Play-in del fútbol mexicano, el jugador adelantó que tomará un periodo de descanso, necesario después de “un año difícil, con mucha tensión y partidos complicados”. Sin embargo, advirtió que pronto retomará la preparación pensando en lo que viene tanto con su club como con la Selección de Panamá.

Sobre el panorama internacional, Carrasquilla recordó que las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 estaban destinadas a ser intensas. “No podemos estar tan sorprendidos, porque yo sí creía en mi selección y sabía de lo que éramos capaces. Ahora queremos competir en el Mundial”, afirmó, destacando la fortaleza mental y la confianza interna del grupo panameño.

El futuro de Coco Carrasquilla

En lo personal, el mediocampista disfrutará de unas vacaciones en su país, pero seguirá atento a las decisiones deportivas que tome Pumas de cara al Torneo Clausura 2026, donde su continuidad, rol y preparación serán claves para mantener ritmo competitivo.

Mientras tanto, Carrasquilla también mira con expectativa lo que suceda en el Sorteo de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, donde Panamá conocerá a sus rivales el próximo 5 de diciembre. Un momento determinante que marcará el inicio real del camino mundialista para el combinado canalero.

