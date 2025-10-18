Panamá en vilo: Michael Amir Murillo recibe una noticia que preocupa a Thomas Christiansen mientras se juega el pase al Mundial 2026

Michael Amir Murillo recibió una noticia que puso en vilo a Panamá, sobre todo a Thomas Christiansen. Las Eliminatorias al Mundial 2026 están que arden y, si bien el equipo tiene chances de acceder al boleto, estas ya no son las esperadas.

Olympique Marsella se juega todo en la Ligue 1, campeonato en el cual está de escolta. París Saint-Germain ocupa la punta del certamen, con la misma cantidad de partidos y solamente un punto de diferencia. Raramente, Murillo es suplente.

Benjamín Pavard ocupó el que suele ser su lugar entre los 11 titulares. Roberto De Zerbi tomó varias elecciones relacionadas a la rotación del equipo, como la alternancia del arquero Gerónimo Rulli, que también apareció desde el banco.

Michael Amir Murillo presta atención al plan de Thomas Christiansen en Panamá

Según confirmó el periodista Manuel López en su cuenta oficial de Facebook, se dio una reunión interna entre las autoridades de FEPAFUT y el cuerpo técnico que encabeza Thomas Christiansen. Las mismas dejaron conclusiones para el análisis.

Mencionaron que el partido contra Guatemala podría decidir cuál será de los dos protagonistas el que vaya a la Copa del Mundo. Están enfocados en ganar, y se le dio un nuevo voto de confianza a Christiansen. Se darán cambios obligadamente.

Pactaron copiar el modelo de trabajo establecido por Luis Fernando Tena para la mejora en el desempeño de La Bicolor. Para eso, repatriarán a sus legionarios lo antes posible. Buscarán darle al técnico más tiempo de trabajo con su plantilla.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección Nacional de Panamá