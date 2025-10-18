Es tendencia:
Michael Amir Murillo no tarda en responder tras haber sido suplente con Olympique de Marsella

El defensor panameño no tardó en responder tras ser relegado en el banquillo

El defensor nuevamente es protagonista con su club
El lateral panameño Michael Amir Murillo volvió a ser protagonista en Europa al marcar un gol en la contundente victoria del Olympique de Marsella por 6-2 sobre Le Havre, resultado que coloca al conjunto dirigido por Roberto De Zerbi en la primera posición de la Ligue 1 con 18 puntos tras ocho jornadas disputadas. El defensor canalero ingresó de cambio al minuto 65 por Emerson Palmieri y cerró el marcador con una anotación en tiempo de reposición.

Murillo, quien regresó al club tras disputar con la Selección de Panamá la ronda final de las Eliminatorias de la Concacaf, mostró su calidad y determinación en el Estadio Vélodrome. A pesar de recibir una tarjeta amarilla al 90’, el panameño no bajó los brazos y tres minutos más tarde marcó el sexto gol del Marsella con asistencia de Bilal Nadir, reafirmando por qué es considerado uno de los jugadores más importantes del plantel francés.

El gran protagonista del encuentro fue Mason Greenwood, atacante inglés de 24 años, quien firmó una actuación memorable al anotar cuatro goles (35’, 67’, 72’, 76’) aprovechando la expulsión de Gautier Lloris. Su desempeño fue determinante para que el Marsella sumara una victoria clave que lo consolida en la cima del campeonato francés.

Con este triunfo, el Olympique de Marsella lidera la Ligue 1 con 18 unidades, seguido muy de cerca por el PSG (17 puntos) y el Racing Club de Estrasburgo (16). El equipo de De Zerbi atraviesa un momento dulce y buscará mantener la buena racha cuando enfrente al Sporting Club de Portugal el próximo miércoles 22 de octubre por la UEFA Champions League.

Panamá celebra el gol de Michael Amir Murillo

Para Michael Amir Murillo, este gol llega como una inyección de confianza tras una jornada agridulce con Panamá en las Eliminatorias Mundialistas, donde el rendimiento colectivo dejó dudas y mantiene en vilo su clasificación al Mundial 2026. Sin embargo, su nivel en el fútbol europeo demuestra que sigue siendo un futbolista de alto rendimiento y pieza clave para el combinado canalero.

El defensor panameño se perfila como uno de los convocados por Thomas Christiansen para los partidos de noviembre ante Guatemala y El Salvador, duelos que serán cruciales en la lucha por el boleto mundialista. Murillo, con su regularidad y gol, confirma que su nombre seguirá siendo sinónimo de compromiso y liderazgo en el fútbol panameño.

