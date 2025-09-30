Confirmado por L’Equipe: Michael Amir Murillo recibe la noticia más celebrada en Panamá antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Panamá ultima detalles para afrontar los dos partidos de esta segunda ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. La tercera fase arde, y Michael Amir Murillo buscará dejarlo todo para colaborar con su plantilla. Quiere aprovechar la chance.

El Salvador hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado por Surinam para la sorpresa de varios. Mientras tanto, La Canalera va en tercer puesto y Guatemala cierra el cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por disputarse.

Mientras Thomas Christiansen prepara la lista de convocados con pocos cambios que podrían considerarse mínimos pero fundamentales, Murillo recibió uno de los reconocimientos más importantes de Europa. Esto ponderó sus actuaciones.

Publicidad

Publicidad

ver también “Miedo a Bukele”: Panamá sacude a El Salvador con una denuncia a la FIFA tras la sanción al Cuscatlán

Celebran todos los canaleros: Michael Amir Murillo en el 11 ideal de L’Équipe de la Ligue 1

Michael Amir Murillo formó parte del 11 ideal que L’Équipe armó con aquellos futbolistas destacados de la sexta jornada de la Ligue 1. El canalero fue la gran figura del encuentro entre Olympique Marsella y Racing Club de Estrasburgo.

Con su frenético y vertiginoso juego, no solamente asistió al tanto de a Pierre Emerick Aubameyang, sino que marcó el gol que le dio la victoria al conjunto marsellés a los 91 minutos. Festejaron los visitantes en el Stade de la Meinau.

Publicidad

Sage es el entrenador y Greif el arquero. Baidoo, Díaz y Tagliafico acompañan a Murillo en la defensa. Lepenant, Höjbjerg y Sengaré ocupan los tres lugares del mediocampo. En tanto, Dönnum, Ajorque, y Labeau Lascary son los atacantes.

Publicidad

Michael Amir Murillo alegró a Panamá en el 11 ideal de L’Équipe.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de Panamá en esta fase final