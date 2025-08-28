Es tendencia:
“Hay mejores”: Thomas Christiansen no se guardó nada cuando le preguntaron por la ausencia más incómoda en la lista de Panamá

La Canalera está frente a una de las responsabilidades más concretas de los últimos tiempos y su entrenador no piensa callarse nada.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen dio una sorpresiva respuesta con la que puso en vilo a toda Panamá.
Thomas Christiansen dio una sorpresiva respuesta con la que puso en vilo a toda Panamá.

Panamá disputará las Eliminatorias al Mundial 2026 en su tercera fase, con todos los futbolistas que se confirmaron esta misma tarde. Algunos nombres generaron algo de sorpresa entre los aficionados. Otros, en tanto, lo sintieron con ausencias.

Thomas Christiansen presentó la lista de convocados con las que se jugará esta última parte del proceso. La Selección Nacional es la favorita a quedarse con el boleto directo. Deberá superar todas las adversidades que se le van a proponer.

“Siempre se habla de los que no están”: Thomas Christiansen es tajante por la ausencia de Azarías Londoño en la Selección de Panamá

En primer lugar, la plantilla visitará a Surinam el 4 de septiembre y recibirá a su par de Guatemala el 8 del mismo mes. El Salvador es el otro equipo que integra el grupo, pero no se enfrentarán durante la primera de las tres ventanas de juego.

Christiansen recibió una consulta acerca de la ausencia de Alberto Quintero, por la que no dudó en contestar. El entrenador fue firme con sus declaraciones, por lo que no quedó lugar a ninguna duda. La tensión se presentó de forma inmediata.

Panamá pega primero: Thomas Christiansen sorprende a Luis Fernando Tena con su decisión antes de jugar con Guatemala

Panamá se detiene: los dichos de Thomas Christiansen para Eliminatorias al Mundial 2026

Thomas Christiansen no dudó en responder la consulta acerca de la ausencia del futbolista Alberto Quintero. Para muchos, tras lo demostrado en la última Copa Centroamericana, era una fija. No así para el entrenador de Selección Nacional.

“No le cierro la puerta a ningún futbolista. Ni de la LPF, ni de la Liga de Honduras, El Salvador, Guatemala, o lo que sea. Si yo creo que tienen que estar, estarán. Si yo creo que son necesarios para la mejora del equipo, estarán”, explicó.

“Insólito”: Thomas Christiansen lo dejó afuera de la Selección y su mensaje deja sin palabras a Panamá antes de las Eliminatorias

“En este momento, opino, o creo, o creemos, que hay jugadores superiores a él, en esa posición. Por eso no le he convocado. Me alegro de que esté en un buen momento, y que lo aproveche”, continuó el director técnico europeo.

“Hay que felicitar a los equipos panameños por lo bien que lo están haciendo en competiciones internacionales, que era nuestro punto débil en el fútbol. Lo hizo el CAI hace un par de años, y ahora tenemos otro par de equipos”, finalizó.

