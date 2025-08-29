En Panamá no lo creen: Michael Amir Murillo recibe una noticia que lo condena antes de jugar las Eliminatorias

Michael Amir Murillo recibió una noticia que lo condena, justo antes de encarar las Eliminatorias al Mundial 2026. Ninguno de sus fanáticos puede creer lo que sucedió. Desde su lugar, el futbolista recibió la determinación como un golpe.

Panamá jugará la tercera parte del proceso clasificatorio en el Grupo A, del que buscará quedarse con la punta para hacerse con el boleto a la cita máxima. Para el escolta, en caso de que sea de los dos mejores de Concacaf, habrá repechaje.

Guatemala, Surinam, y El Salvador son los rivales que deberá derrotar para ir a la Copa del Mundo. Lo hará en tres ventanas de dos partidos cada una, a disputarse entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. No será para nada simple.

Thomas Christiansen observa como castigan a Murillo, en el menos esperado de todos los momentos posibles. FIFA dejó sin palabras a todos los aficionados de La Canalera al dejar de lado todo lo que el defensor logró en el fútbol de Europa.

Michael Amir Murillo recibe castigo en FIFA justo antes de Eliminatorias al Mundial

Michael Amir Murillo es uno de los futbolistas mejor valorados por todos y cada uno de los aficionados canaleros. No solamente Thomas Christiansen sabe que es una gran figura, sino que todos sus compañeros también lo admiran como tal.

Lo mismo sucede con el polivalente futbolista en Olympique Marsella, equipo en el que brilla por segunda temporada y donde sueña con levantar una Champions League de la UEFA. Clasificar a la siguiente edición es un hito en su joven carrera.

Michael Amir Murillo tendrá 76 de valoración en el FC26 (COS Panamá).

Por eso y mucho más, se esperaba que en el FIFA 26 su carta tenga un valor que se muestre muy por encima de los 74 puntos del FC25. Finalmente, se conoció que la misma solo alcanzará los 76, cuando se estimaba que fuera más de 80.