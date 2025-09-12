Se celebra en Panamá: desde El Salvador confirman la noticia que lo cambia todo sobre el Estadio Cuscatlán

El Salvador mostró versiones antagónicas durante la primera ventana de tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Para eso, algunas modificaciones deberán darse a favor del equipo. Al parecer, la más importante de ellas ya se confirmó.

Ganarle a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso es un logro considerable, pero la derrota ante Surinam en condición de local marcó a La Selecta. Aunque se ubicó en el segundo lugar del Grupo A, existen muchas cosas para corregir.

Tras la insistencia de Yamil Bukele, INDES confirmó que los juegos de octubre se darán en el Estadio Cuscatlán. Si bien creían que esto iba a hacer temblar a todos en Panamá, la noticia fue recibida con un gesto de tranquilidad casi absoluta.

El Salvador recibirá a Panamá en el Estadio Cuscatlán por Eliminatorias al Mundial

Si bien el Estadio Cuscatlán siempre representó un dolor de cabeza para Panamá, los datos recogidos últimamente llevaron algo de tranquilidad a los dirigidos por Thomas Christiansen. La famosa maldición sigue en pie, pero no es tan rígida.

Es cierto que La Canalera jamás pudo ganar en El Coloso de Monserrat, aunque esto no se debe a que El Salvador haga pesar su localía. Según dio el periodista Claudio Martínez, La Selecta ganó uno de los últimos 10 juegos en ese recinto.

El dato estadístico alienta a que Christiansen busque levantar cabeza de los dos empates conseguidos en la primera ventana. En todo sentido, su equipo quiere hacer historia, incluso con un enorme batacazo en el Monumental Salvadoreño.

¿Cuándo juega El Salvador por Eliminatorias al Mundial?