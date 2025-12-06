Lo celebra Panamá: Azarías Londoño podría dar otro salto en su carrera previo a disputar el Mundial 2026

El delantero panameño Azarías Londoño podría dar un salto importante en su carrera, luego de conocerse que mantiene negociaciones avanzadas para incorporarse al fútbol de la Liga MX, una de las competencias más competitivas del continente. El atacante, de gran proyección, estaría muy cerca de firmar con un club mexicano para la próxima temporada.

Según fuentes cercanas a la operación, los equipos que han mostrado mayor interés son Club Puebla y Pumas UNAM donde milita su compatriota Adalberto Carrasquilla, dos instituciones históricas que buscan reforzar su ataque con un jugador joven, veloz y con capacidad de desequilibrio. Ambos clubes han seguido de cerca el rendimiento del panameño y se encuentran evaluando las condiciones finales para cerrar su llegada.

Londoño viene de completar un torneo destacado con Universidad Católica de Ecuador, donde jugó en condición de préstamo y logró consolidarse como una pieza importante dentro del esquema ofensivo. Su velocidad, movilidad y capacidad para generar peligro lo convirtieron en uno de los nombres más interesantes del mercado regional.

La intención de su entorno es que el jugador pueda dar un salto a un campeonato de mayor exposición internacional, y la Liga MX aparece como el escenario ideal para su crecimiento. Tanto Puebla como Pumas buscan rejuvenecer zonas específicas del campo, y el perfil del delantero panameño encaja con sus necesidades.

Azarías Londoño a la espera de una respuesta

Aunque todavía no se ha oficializado su traspaso, las conversaciones se encuentran en un punto muy avanzado y podrían resolverse en los próximos días. Todo apunta a que Londoño tendrá pronto la oportunidad de competir en un entorno más exigente y con mayor vidriera.

De concretarse su llegada al fútbol mexicano, Azarías Londoño se convertiría en otro de los futbolistas panameños que dan el salto a una liga que históricamente ha servido como plataforma para el crecimiento y proyección internacional. El atacante está listo para asumir el desafío y seguir construyendo una carrera que promete mucho más.

