Entrada criminal: Adalberto Carrasquilla propinó fuerte falta contra un rival que podría tener graves consecuencias

El volante panameño Adalberto Carrasquilla se encuentra en medio de la polémica luego de protagonizar una dura acción durante la visita de Pumas a Cruz Azul, en la que resultó lesionado el portero colombiano Kevin Mier. La jugada, ocurrida al minuto 44 del encuentro, ha generado una fuerte oleada de críticas en México, especialmente por la decisión arbitral y la intervención del VAR, que terminó favoreciendo al jugador centroamericano.

Todo ocurrió cuando Mier intentaba despejar un balón al borde del área, momento en el que Carrasquilla llegó con una barrida sumamente fuerte que incluso se escuchó claramente en los micrófonos de la transmisión televisiva. El arquero de La Máquina cayó de inmediato con visibles gestos de dolor, obligando al cuerpo médico a ingresar al campo. Finalmente, Kevin Mier fue retirado en el conocido “carrito de las desgracias” y sustituido por Andrés Gudiño, ante la preocupación del cuerpo técnico celeste.

Mientras el portero era atendido, el árbitro central fue llamado por el VAR para revisar la acción. Sin embargo, pese a lo evidente del impacto y la gravedad del contacto, la decisión final fue mostrar únicamente una tarjeta amarilla a Adalberto Carrasquilla, lo que desató la indignación de los aficionados de Cruz Azul, quienes pedían la expulsión inmediata del mediocampista panameño.

Adalberto Carrasquilla jugó de gratis

La polémica se extendió rápidamente en redes sociales, donde numerosos periodistas y exárbitros calificaron la decisión como un “error grave de apreciación” y una muestra más de la inconsistencia del arbitraje en la Liga MX. Varios usuarios coincidieron en que la jugada debió sancionarse con roja directa, ya que el contacto fue a destiempo y con fuerza excesiva.

Por ahora, el club Cruz Azul no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado físico de Kevin Mier, aunque trascendió que podría tratarse de una lesión de consideración, lo que pondría en riesgo su participación en la Liguilla. El colombiano salió visiblemente afectado, dejando preocupación en la afición cementera y en el cuerpo técnico encabezado por Martín Anselmi.

Tras el encuentro, Carrasquilla viajará a su país para integrarse a la Selección de Panamá, que se prepara para enfrentar a Guatemala y El Salvador en la Eliminatoria Mundialista rumbo al Mundial 2026. No obstante, quedará pendiente si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX decide revisar la jugada de oficio y aplicar una sanción más severa, en caso de determinar que la amonestación resultó insuficiente ante la gravedad del impacto.