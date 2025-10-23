Este miércoles, los Pumas de la UNAM volvieron a sufrir una derrota como local. Fue 1-0 frente a Atlético San Luis y quedaron fuera de la zona de clasificación a la siguiente instancia. Hoy ocupan el puesto 12 de 18 equipos que forman parte de la Liga MX.

El equipo universitario no logra una victoria hace seis partidos. Arrastra cuatro caídas y dos empates desde que venció a Mazatlán el pasado 13 de septiembre. Por este motivo, se encuentra fuera de los playoffs y también del playin, al cual clasifican los ubicados entre la séptima y décima posición.

Una vez finalizada la derrota en Ciudad Universitaria, la afición abucheo en unanimidad a los futbolistas por este mal momento, entre los que se encontraba Adalberto Carrasquilla. El panameño jugó los 90 minutos, al igual que Keylor Navas, elegido como la gran figura por sus salvadas.

Efraín Juárez aprueba que los jugadores de Pumas sean abucheados

Efraín Juárez, DT del cuadro felino, habló en conferencia de prensa sobre la silbatina con la que se retiraron sus dirigidos y aprobó esta reacción de la afición. “Es entendible. Nada que decirle a la afición. Si no gana el equipo te tienes que ir abucheado y los jugadores lo entienden. Nada que decir, solo agradecimiento a la afición”, declaró el entrenador.

“Hoy no se juega bien, no se genera lo que pretendíamos. El equipo no me gustó. No somos punzantes, nos estamos quedando chatos al ataque, nos falta esa toma de decisión adelante. Al ataque tenemos que ser más precisos porque el fútbol se gana con goles“, opinó sobre el rendimiento de sus jugadores.

¿Cuándo vuelven a jugar Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla con Pumas?

Este sábado 25 de octubre, Pumas volverá a jugar por la Liga MX. Tendrá que visitar a León, otro de los equipos que viene muy mal con cuatro derrotas seguidas. Ambos están necesitados para meterse en puestos de playin.

