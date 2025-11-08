Lo lamenta Bolillo Gómez: El Salvador recibe la peor de las noticias desde FIFA y Concacaf a pocos días de volver a la Eliminatoria Mundialista

La Selección de El Salvador afrontará la próxima Fecha FIFA de noviembre con el peso de una dura sanción impuesta por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Concacaf, justo cuando el combinado nacional se juega sus últimas esperanzas de clasificar al Mundial 2026 o, al menos, alcanzar el repechaje. Sin embargo, el panorama no solo es complicado en lo deportivo, sino también en lo administrativo, tras un nuevo castigo que afecta directamente a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

El máximo ente del fútbol mundial informó este viernes que la FIFA sancionó a la Fesfut con una multa de 5 mil francos suizos y una reducción del 20 % de aforo en su próximo partido como local. La medida responde a los insultos racistas que fueron reportados durante el duelo entre El Salvador y Guatemala, disputado en octubre, correspondiente a la última Fecha FIFA.

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada en cumplimiento del Artículo 15 del Código Disciplinario de la FIFA, que establece sanciones por actos de discriminación o comportamiento ofensivo en los estadios. La organización reiteró que este tipo de conductas no serán toleradas y que todas las federaciones deben tomar medidas concretas para erradicar el racismo de las gradas.

Debido a que El Salvador cerrará la Eliminatoria Mundialista con dos compromisos como visitante, primero ante Surinam y luego frente a Panamá, no podrá cumplir el castigo de manera inmediata. Por lo tanto, la sanción se aplicará en su próximo partido en territorio salvadoreño, posiblemente en el arranque del siguiente ciclo internacional.

El Salvador repite la historia

Esta resolución representa un nuevo golpe para la Fesfut, que ya había sido castigada meses atrás por un caso similar. En la Fecha FIFA de septiembre, la federación fue denunciada por Surinam por la misma razón y tuvo que cumplir con una sanción equivalente, lo que deja en evidencia una reincidencia que preocupa a las autoridades internacionales.

Con este panorama, la Selecta no solo deberá concentrarse en cerrar con dignidad su participación en las Eliminatorias de Concacaf, sino también en trabajar junto a la afición para evitar que este tipo de comportamientos sigan afectando la imagen del fútbol salvadoreño a nivel internacional. La lucha contra la discriminación vuelve a ser una tarea pendiente para el balompié nacional.

