Lo confirma Thomas Christiansen: Panamá se prepara para el regreso más pedido y Guatemala ya lo sufre

Panamá entera se alista para vivir el regreso más pedido. Todos los aficionados se regocijan ante la noticia, salvo aquellos que alientan a Guatemala. Que este crack esté en cancha, sin duda alguna, será un problema mayúsculo para el encuentro.

Se acerca la tercera parte de las Eliminatorias al Mundial. Durante la misma, van a disputarse tres ventanas de dos partidos cada una. Las mismas tiene fijadas sus fechas para septiembre, octubre, y noviembre. Definirán los boletos de Concacaf.

Ambos equipos comparten el Grupo A con Surinam y El Salvador. El que logre hacerse con el primer puesto, se llevará el ticket directo para viajar a la próxima Copa del Mundo. Por su parte, el escolta podría ir al repechaje intercontinental.

Para suerte de todos los canaleros, Thomas Christiansen confirmó una vuelta que dará mucha tela para cortar. Fue una de las ausencias más duras de todo el 2025, además de significar un refuerzo de excelencia para cumplir con el gran objetivo.

Panamá celebra el regreso que pone en vilo a Guatemala: lo avisó Thomas Christiansen

Panamá entera celebró la noticia del día. Thomas Christiansen afirmó que Yoel Bárcenas tiene amplias posibilidades de sumarse a la plantilla para los próximos desafíos. Ambos estuvieron en constante comunicación. Las chances crecieron.

“Yoel Bárcenas ya ha vuelto a jugar, este fin de semana ya jugó los 90 minutos. Al cabo de media hora de acabado el partido, ya me mandó los datos suyos y la verdad es que ya estamos teniéndolo en el lugar en el que lo queremos”, dijo.

“Seguro que voy a ser injusto con alguno, pero siempre pensando en lo que es mejor para el equipo. Yoel tiene posibilidades de estar o ser llamado. Tenía su problema de que no estaba inscripto, pero eso no significa lo contrario”, siguió.