La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

Panamá ya conoce a los equipos que serán sus rivales durante la fase inicial del Mundial 2026, luego del sorteo de la FIFA. Para muchos, el equipo canalero ocupa un lugar en la división de la muerte. Está rodeado de complicaciones.

Los dirigidos por Thomas Christiansen quedaron en el Grupo L junto a sus pares de Inglaterra, Croacia y Ghana. Los inventores del fútbol, el conjunto medallista en las últimas dos máximas citas, y una verdadera potencia del deporte africano.

Desde Fútbol Centroamérica recurrimos a la Inteligencia Artificial para conocer el futuro de la Selección Nacional. Previa carga de datos, consultamos a la más reciente versión de ChatGPT sobre las chances de clasificación de los panameños.

Panamá en el Mundial 2026: cómo llegó y sus chances de pasar de ronda

Se clasificó al Mundial 2026 : terminó primero en su grupo de las eliminatorias de CONCACAF tras vencer 3-0 a El Salvador .

: terminó primero en su grupo de las eliminatorias de tras vencer 3-0 a . Con la expansión del torneo a 48 selecciones y un formato con 12 grupos de 4 equipos, hay un matiz nuevo: además de los dos primeros de cada grupo, los “mejores terceros” también pueden avanzar. Eso favorece a selecciones como Panamá , que históricamente no son de las potencias.

y un formato con 12 grupos de 4 equipos, hay un matiz nuevo: además de los dos primeros de cada grupo, los “mejores terceros” también pueden avanzar. Eso favorece a selecciones como , que históricamente no son de las potencias. Viene con un grupo relativamente compacto, con buena cohesión de plantel y jugadores clave experimentados. El equipo tiene una base sólida.

Los desafíos de Panamá en el Mundial

Aunque el formato nuevo ayuda, el Grupo L presenta varias dificultades para Panamá. Se encuentra “por debajo” de Inglaterra, Croacia y Ghana.

Panamá no es de los favoritos en torneos grandes. Históricamente, ha tenido una única participación en mundiales. Puede pesar en partidos decisivos, especialmente ante rivales muy superiores técnica o físicamente.

El margen de error es bajo: para avanzar desde la fase de grupos, probablemente deberán sumar al menos 4 o 5 puntos (o depender de diferencia de goles), lo que exige concentrarse y competir al máximo.

La predicción final: los canaleros deberán trabajar duro

Según el ChatGPT, Panamá tiene una buena probabilidad (~30-40 %) de avanzar a 16avos de final (o al “mejor tercero”), siempre que:

Reduzca los errores defensivos a la hora de saltar a la cancha

Evite derrotas estrepitosas e incremente su diferencia de gol