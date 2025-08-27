Dely Valdés no se guarda nada sobre Gustavo Herrera, dice lo que nadie en Costa Rica se anima y apunta a Wanchope en Saprissa: “Él sabrá”

Jorge Dely Valdés no se guardó nada a la hora de opinar sobre Gustavo Herrera, futbolista que genera sensaciones encontradas en su nuevo equipo. Prometedor delantero, solamente con 19 años llegó a uno de los gigantes de esta región.

Saprissa atraviesa momentos sumamente difíciles. Si bien ocupa el segundo lugar de la Liga Promérica de Costa Rica, haber quedado eliminado tempranamente de la Copa Centroamericana fue un golpe terrible. 2025 los trae de racha negativa.

El Monstruo Morado empató sin goles con Motagua en condición de local, por lo que solamente estuvo a un tanto de lograr la no tan lejana hazaña. Herrera se ubicó en el ojo de la tormenta, porque es el encargado de marcar estos tantos.

Por eso mismo, Dely Valdés no dudó en opinar de una de las figuras que tiene la Selección de Panamá en su división Sub-20. Además, apuntó contra Paulo César Wanchope, entrenador recientemente destituido de su puesto al frente de la S.

Dely Valdés no se guarda nada de Gustavo Herrera: apunta a Wanchope en Saprissa

El entrenador de la Selección Nacional Sub-20 no dudó en defender a Gustavo Herrera, uno de los máximos referentes entre sus dirigidos. Explicó que, desde su punto de vista, no tiene responsabilidad en los malos resultados de Saprissa.

“Ayer vi el partido que jugaron. Para mí, es uno de los mejores partidos que he visto de Gustavo, desde que llegó al Saprissa. El partido que jugó ayer fue espectacular. Tuvo el 100% de los aciertos con el balón, eso ha sido importante. Cuando tenía que salir a recibir, creo que estuvo muy bien”, sentenció el entrenador.

“No ha tenido las chances de goles claras que Gustavo normalmente convierte en gol. El otro día sí, aquí, en Panamá. Creo que estuvo muy bien en una que remata de zurda y la otra que remata con la derecha, aunque se ve que la esperaba con la zurda. Ayer tuvo muy buenas reacciones”, continuó el ex futbolista.

“Wanchope estaba en ese momento. Creo que él sabrá de la calidad de jugador que es Gustavo, por como intentó marcar los goles y colaborar con el equipo en su lugar de la cancha. No fue fácil para él llegar y hacerlo”, finalizó.