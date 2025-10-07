Nuevo equipo: Jorge Dely Valdés se va de la Selección de Panamá tras el Mundial Sub-20 para dirigir en la LPF

El sueño mundialista de la Selección Sub-20 de Panamá llegó a su fin el viernes pasado, con la derrota 2-1 frente a Corea del Sur que le impidió quedar siquiera entre las cuatro mejores de la fase de grupos. Pero también concluyó la relación contractual de Jorge Dely Valdés con la FEPAFUT.

Después del partido, el entrenador de 58 años fue tajante: “¿Seguir con la Sub-20? Por el momento no, mi contrato finaliza hoy”. Por lo que se veía venir el desenlace de una historia que sumó su cuarto capítulo a principios de 2023, cuando fue elegido para dirigir el Torneo Maurice Revello y, además, ser el asistente de Thomas Christiansen en la selección mayor.

¿A qué equipo de Panamá llegará Jorge Dely Valdés tras el Mundial Sub-20?

Según reportó el periodista Ricardo Icaza, Dely Valdés volverá a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para tomar las riendas de San Francisco FC, que actualmente tiene como técnico interino a David Acosta.

La presentación del ex seleccionador nacional llegaría, a más tardar, la próxima semana. Eso sí, se hará cargo de un equipo que está bien parado en el Torneo Clausura 2025: los de La Chorrera marchan segundos en la Conferencia Oeste, con 16 puntos, producto del reciente empate 1-1 con Tauro.

Fue precisamente en los Toros del Pedregal donde Dely Valdés hizo sus primeras armas como timonel en el fútbol nacional, dirigiendo veinte partidos en 2014. Regresó al año siguiente y duró cinco juegos menos, pero se marchó para ayudar a CAI a regresar a la máxima categoría, consiguiéndolo en 2017. Su único título, el Apertura 2021, lo ganó en Plaza Amador.

El balance de Jorge Dely Valdés en Panamá Sub-20

Jorge Dely Valdés estuvo en el banquillo de la selección panameña Sub-20 en dieciséis encuentros, contando amistoso, el último Torneo Maurice Revello —donde finalizó en octavo lugar— y el Mundial. Registró en total cinco triunfos, tres empates y ocho derrotas.