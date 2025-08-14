“Esperemos que salga”: Dely Valdés le envía un mensaje a Gustavo Herrera sobre su futuro que sorprende a Saprissa

En el Deportivo Saprissa no te esperan y mucho menos si eres uno de los responsables de marcar goles. Cuando Gustavo Herrera con tan solo 19 años de edad asumió la responsabilidad de tomar la decisión de ir al equipo morado, sabía la carga que esto llevaría. Sobre este escenario, Dely Valdés, DT de la Sub-20 de Panamá, rompió el silencio.

Desafortunadamente para Gustavo Herrera este comienzo en Saprissa no ha sido el esperado. En sus primeros 3 partidos vistiendo la camiseta morada solo ha registrado 99 minutos y sin marcar goles. Como era de esperarse, sobre esta realidad las críticas no tardaron en llegar por parte de la afición.

¿Qué dijo Dely Valdés sobre la situación de Gustavo Herrera en Saprissa?

Jorge Dely Valdés, actual director técnico de la Selección Sub-20 de Panamá, se refirió a la situación que atraviesa Gustavo Herrera en Costa Rica con el Deportivo Saprissa y estas fueron sus palabras para el jugador que sorprendieron en Tibás

“Antes de que Gustavo Herrera viajara a Costa Rica yo había hablado con él porque también tenía la posibilidad de irse a Europa y bueno, al final tomó la decisión de irse al Saprissa uno de los más grandes de Concacaf“, comentó Dely Valdés.

Jorge Dely Valdés – DT de la Selección de Panamá Sub-20

“Esto también se lo había advertido, que iba a un equipo como Saprissa que tiene una exigencia mucho mayor que otros equipos del área y que la situación en la que se encuentra, podría pasar“, expuso Dely Valdés sobre Gustavo Herrera.

“Pero también ahora mismo tiene el apoyo de su entrenador, de sus compañeros y Gustavo Herrera para su corta edad es bastante maduro, esperemos que salga de esta fase lo más pronto posible, porque sabemos que los delanteros necesitan ser protagonistas en el mercador, pero la confianza en él, se tiene“, sentenció Dely Valdés, DT de la Sub-20 de Panamá.

Palabras de respaldo y confianza para Gustavo Herrera

De esta manera, Jorge Dely Valdés dejó en claro que, más allá de las decisiones que Gustavo Herrera tomó en su carrera, el joven futbolista cuenta con el respaldo de su entorno y de quienes han seguido su desarrollo.

Gustavo Herrera – Saprissa

El estratega panameño reconoció la exigencia que implica vestir la camiseta del Saprissa y la presión que ello conlleva, pero destacó que el jugador posee las condiciones y la madurez necesarias para afrontar el reto.

