Problemas para Panamá: Thomas Christiansen recibe el revés de último momento que lo golpea a horas de jugar con El Salvador

Panamá sumó problemas en estas Eliminatorias al Mundial 2026. Justo antes de su disputa con El Salvador, un revés de último momento castigó al equipo en el lugar menos indicado. La plantilla podría verse duramente afectada con todo eso.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera está en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Thomas Christiansen sufrió una nueva embestida, y no tienen tanto que ver los dirigidos por Hernán Darío Gómez. La fanaticada salvadoreña se presentó con una serenata en las puertas del hotel, para no dejar dormir a los panameños.

Aníbal Godoy le resta peso al Estadio Cuscatlán antes de jugar contra El Salvador

Aníbal Godoy, referente de Panamá, dio un golpe al orgullo de La Selecta y no dudó en restarle importancia a la famosa Maldición del Cuscatlán. Para él, no hay fantasmas ni miedos que los hagan irse atrás. Conviven con presiones mayores.

“Tanto el grupo como el cuerpo técnico, todo el mundo está unido. Es la convicción de querer ganar ese partido, de tener la personalidad, de ir a jugar el partido allá con la misma personalidad que lo hemos hecho en cualquier estadio”, sentenció.

“Aquí hay jugadores que jugaron en mucha más presión, en estadios complicados. Saben manejar esa presión, pero creo que el mensaje ha sido claro y sabemos que tenemos que tener paciencia y convicción. Vamos a hacer un gran partido”, dijo.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección de Panamá

Visita vs. El Salvador , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Surinam , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Guatemala , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.