Jorge Dely Valdés da pistas sobre su futuro tras la eliminación de Panamá del Mundial Sub-20

La Selección Sub-20 de Panamá quedó eliminada de la Copa del Mundo de Chile 2025, tras caer 2-1 frente a Corea del Sur, un resultado que puso fin al sueño mundialista de los canaleros y abrió la puerta a fuertes cuestionamientos sobre el trabajo del técnico Jorge Dely Valdés.

ver también ¿Panamá Sub-20 sigue con vida?: así quedó el Grupo B del Mundial de Chile 2025 tras la derrota canalera

El estratega panameño no solo ha sido criticado por la eliminación, sino también por la elección de algunos jugadores dentro de la nómina. Tras el pitazo final y con la eliminación consumada, Dely Valdés fue consultado sobre su futuro y dejó en claro que, por ahora, no tiene vínculo con la federación. “Por el momento no hay nada, mi contrato terminó hoy, es así, pero ahora hay que levantarse, mañana es un nuevo día y hay que ver qué pasa”, expresó.

La eliminación de Panamá del Mundial Sub-20

En cuanto al juego decisivo contra los surcoreanos, el técnico reconoció la superioridad del rival y la dureza del golpe para sus dirigidos. “La derrota es un aprendizaje, porque no es la primera vez que van a perder una final, porque esta era una final para nosotros. Se van a topar con más finales en su carrera y ojalá sea así, pueda que también pierdan otra, pero lo importante es seguir creciendo”, comentó.

Publicidad

Publicidad

El encuentro dejó un sabor amargo para los panameños, que llegaban con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda, pero que fueron superados en gran parte del compromiso. “El grupo tenía ganas de triunfar, la ilusión de clasificar, pero esto es un Mundial. Corea hizo un gran mérito para ganar también, tuvo buena posición del balón y siento que fueron superiores en el partido”, reconoció Dely Valdés.

La eliminación deja en evidencia la necesidad de replantear procesos en las divisiones juveniles del fútbol panameño, donde los resultados internacionales han sido esquivos en los últimos años. El futuro del entrenador, pieza recurrente en los procesos de selecciones menores, ahora queda en suspenso a la espera de decisiones de la federación.

Publicidad

ver también Tiene 15 años, es nieto de un histórico de la Selección de Panamá y lo fichó uno de los equipos más grandes de Argentina

De esta manera, la Sub-20 de Panamá se despide de la justa mundialista, con la tristeza de la eliminación, pero también con lecciones que deberán servir como base para los próximos procesos rumbo a las futuras competencias internacionales.