Mundial Sub-20 de Chile 2025: así está Panamá en la tabla de posiciones del Grupo B

Siga el minuto a minuto del Grupo B, con la Selección de Panamá obligada a ganarle a Ucrania para seguir viva en el Mundial Sub-20.

Entérese EN VIVO cómo va la Selección de Panamá Sub-20 en la tabla de posiciones del Grupo B.
Este martes, continuará la acción en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Y la Selección de Panamá, la única representante de Centroamérica en el torneo, protagonizará uno de los partidos más atractivo de la segunda jornada cuando se enfrente a Ucrania, la vigente campeona del mundo y líder del Grupo B.

Después del amargo debut frente a Paraguay, que les remontó 3-2 in extremis, los dirigidos por Jorge Dely Valdés están obligados a ganar para mantener vivas sus posibilidades de clasificar a los octavos de final, instancia en la cual los ucranianos los eliminaron en la pasada edición al imponerse 3-1.

Panamá tuvo un doloroso revés en su debut de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile

Después del pitazo final, la Rojita seguirá con especial atención lo que ocurra entre los sudamericanos y Corea del Sur, que jugarán a las 6:00 p.m. (horario panameño) en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, ya que los cuatro mejores terceros de toda la fase de grupos también pasarán de ronda.

¿Cómo va la Selección de Panamá Sub-20 en la tabla de posiciones del Grupo B?

Próximos partidos de Panamá en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

  • Viernes 3 de octubre — Panamá vs. Corea del Sur (3:00 p.m.)
