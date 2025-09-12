“Dejemos la payasada”: Referente de Panamá sacude a Thomas Christiansen con un ultimátum que puede cambiarlo todo

La Selección de Panamá no ha tenido el arranque esperado en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, luego de empatar sus dos primeros partidos frente a Surinam y Guatemala. Estos resultados han generado un auténtico terremoto en la afición canalera y en los medios de comunicación, donde el descontento y las críticas no han dejado de multiplicarse en los últimos días.

ver también ¡Tiembla Thomas Christiansen! Entrenador de alto calibre estaría dispuesto a dirigir a Panamá en las Eliminatorias Mundialistas

En medio de la tormenta, apareció la voz de una de las grandes referencias del balompié panameño: Gabriel “El Gavilán” Torres, quien fuera protagonista en la histórica clasificación a Rusia 2018. El delantero, recordado por su entrega y goles con la camiseta roja, decidió enviar un mensaje claro y contundente en busca de devolver la calma y reavivar la esperanza.

“Llegó la hora de ponernos serios, nos estamos jugando la ida a un Mundial, dejemos la payasada y el show. Los invito a unirnos”, señaló Torres, quien recalcó la necesidad de dejar a un lado los egos y enfocarse en lo verdaderamente importante: el sueño mundialista.

Publicidad

Publicidad

El Gavilán Torres llama a la unión en Panamá

El mensaje del Gavilán no se quedó ahí. Enfatizó que tanto jugadores, cuerpo técnico, prensa y fanáticos forman parte de un mismo ecosistema que debe trabajar con un solo objetivo. “Unión, alegría y fuerza. Den la vida en la cancha por el objetivo, depende de ustedes”, expresó, acompañado de un emotivo video que circula ya en las redes sociales.

Las palabras del exseleccionado resonaron con fuerza, en especial porque llegan en un momento en el que las críticas hacia Thomas Christiansen y su cuerpo técnico se han intensificado. Con la eliminatoria apenas comenzando, Panamá aún tiene margen de reacción, pero necesita recuperar confianza y mostrar el carácter que lo llevó a su primera Copa del Mundo en 2018.

Publicidad

ver también Panamá tiene nuevo DT: dirigió a Atlético de Madrid y ahora llega a la Selección luego de los tropiezos camino al Mundial

El llamado de Torres es claro: unidad total para que los canaleros vuelvan a ser protagonistas en la región. El próximo mes será clave, cuando el equipo se mida a El Salvador y Surinam, partidos que podrían marcar el rumbo definitivo hacia el sueño de volver a estar en un Mundial.