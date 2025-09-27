“Una sorpresa”: Thomas Christiansen da un giro inesperado en Panamá para visitar a El Salvador rumbo al Mundial 2026

Thomas Christiansen dio un giro inesperado en Panamá, justo antes de la visita a El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026. Necesita sumar puntos cuanto antes para mantener vivo su máximo sueño. Para lograrlo, deberán dejarlo todo.

La Canalera ocupa el tercer lugar del Grupo A, sorprendentemente liderado por Surinam. Por su parte, La Selecta hace las veces de escolta, mientras Guatemala cierra el cuarteto. Todavía quedan cuatro jornadas elementales por disputarse.

Para la ventana correspondiente al mes de octubre, Christiansen prepara algunos cambios respecto a los futbolistas que citó para septiembre. Si bien no se les dio confirmación oficial, trascendió que Azarías Londoño sería uno de los regresos.

Thomas Christiansen sorprende en Panamá para enfrentar a El Salvador camino al Mundial

Thomas Christiansen prepara algunos cambios en su convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias al Mundial respectiva al mes de octubre. Si bien no haría muchos cambios, esos pocos movimientos serían más que significativos para él.

Según informó el periodista Billy Pineda en COS, la lista sostendría 22 de todos los nombres escritos para septiembre. El principal cambio sería el regreso de Azarías Londoño, aunque no será esta una de las sorpresas entre los llamados.

“En la convocatoria se espera algún que otro cambio. Todavía no hay información, pero se sabe que la enorme mayoría van a repetir, unos 22 nombres. El regreso de Londoño ni siquiera es una sorpresa, porque eso era imaginable. Estará”, sentenció.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de Panamá en la tercera fase de Concacaf

Visita vs. El Salvador , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Surinam , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Guatemala , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.