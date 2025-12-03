Lo celebra Christiansen: Joven promesa de Panamá da el gran salto en Europa antes del Mundial 2026

El defensor panameño Martín Krug vivió este miércoles uno de los momentos más importantes de su joven carrera al salir titular con el Levante en el duelo ante el Cieza, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. El encuentro, disputado en condición de visita, significó su debut oficial con el primer equipo granota, un paso que venía gestándose desde hace varios meses.

Krug fue inscrito en agosto de 2025 en la plantilla del primer equipo del Levante, tras completar una pretemporada destacada y ser convocado regularmente a partidos oficiales. Sin embargo, hasta ahora no había tenido la oportunidad de sumar minutos, por lo que este estreno se convierte en una confirmación del crecimiento del defensor y de la confianza que el cuerpo técnico deposita en él.

La presencia de Martín Krug desde el inicio no pasó desapercibida, pues el jugador llevaba tiempo a la puerta del debut y finalmente le llegó en un escenario ideal: una eliminatoria que le permite mostrarse, competir y ganarse un lugar dentro del proyecto deportivo del Levante. Su rendimiento será evaluado de cerca, considerando que el club apuesta por el desarrollo de talento joven en esta temporada.

En Panamá, la noticia ha generado una gran ilusión. Krug es considerado una de las promesas defensivas del fútbol canalero y su crecimiento en Europa alimenta las esperanzas de verlo consolidado a corto plazo. Aunque su presencia en la próxima Copa del Mundo 2026 luce complicada, su nombre sigue presente en la lista de posibles opciones del técnico Thomas Christiansen.

El estratega de la selección panameña ha reiterado en varias ocasiones que seguirá de cerca el progreso de todos los jugadores elegibles, especialmente aquellos que compiten en ligas internacionales. En ese grupo entra Krug, quien, pese a su juventud, ya muestra señales de madurez y proyección.

El debut en la Copa del Rey podría ser el punto de partida para que Martín Krug se abra espacio en el Levante y, eventualmente, en la Selección de Panamá. Su estreno oficial no solo marca un logro personal, sino también una señal de que el fútbol panameño continúa exportando talento que puede competir en escenarios exigentes.

