Impacta a Centroamérica: FIFA toma una decisión con la Concacaf que lo cambia todo para el Mundial

La FIFA y la Concacaf ya comienzan a programar lo que serán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. A falta de que se dispute la edición del 2026 entre junio y julio, la confederación ya tiene confirmado el calendario para la próxima cita mundialista.

Para la próximo Copa del Mundo que tendrá a varios organizadores, la Concacaf tendrá seis plazas directas y una para el repechaje internacional. Lo positivo para los países del Caribe y Centroamérica es que se pondrán en juego el doble de las plazas que tuvieron para el Mundial 2026.

En las últimas Eliminatorias, por ser México, Estados Unidos y Canadá los organizadores, solo hubo tres plazas directas en disputa. Ahora, habrá más posibilidades en cancha para quienes luchen por el sueño de regresar después de mucho tiempo como El Salvador; o de jugar por primera vez la Copa del Mundo como Guatemala o Nicaragua.

¿Cómo es el formato para las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2030?

Con respecto al formato, será uno muy similar al que se dio en el anterior proceso mundialista. Habrá una primera ronda que la jugarán 22 selecciones, estas disputarán una serie mano a mano por un lugar en la segunda instancia. Estos encuentros se darán entre septiembre y octubre de 2027.

En la segunda ronda, se sumarán las 11 ganadoras de las respectivas llaves más las 13 selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA de Concacaf. En esta etapa, habrá seis grupos de cuatro selecciones cada uno. La fecha para estos partidos sería entre noviembre de 2027 y marzo de 2028. Avanzarán a la última ronda los dos primeros de cada grupo.

Ya en la etapa final, las 12 selecciones clasificadas se organizarán en tres grupos de cuatro cada uno. Las dos primeras de grupo irán al Mundial 2030 de manera directa. Las dos mejores terceras jugarán un mano a mano para obtener el boleto al repechaje internacional.

