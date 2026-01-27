“Confirmado”: el amistoso Brasil vs. Panamá ya tiene fecha y estadio definido rumbo al Mundial 2026

Quedan cinco meses para el debut de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 y desde la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol) se están moviendo para cumplir con los diferentes puntos que hacen al cronograma de preparación planteado por Thomas Christiansen, e incluye la realización de otros cuatro partidos amistosos antes de la cita máxima.

Los dos primeros dejaron balance positivo, con la Marea Roja empatando 1-1 ante Bolivia gracias al gol de Kadir Barría, la joya de Botafogo, y perdiendo por la mínima ante México en el Estadio Rommel Fernández. Sobre todo teniendo en cuenta que se jugaron fuera de la fecha FIFA y, por ende, la nómina estuvo integrada casi exclusivamente por futbolistas del ámbito local.

Desde Panamá afirman que se cerró el amistoso contra Brasil

La planificación de Panamá contempla otros dos fogueos previos al Mundial 2026. Y uno de ellos será contra una selección de máxima jerarquía: Brasil, según confirmó este martes el periodista José Ángel Rodríguez en el programa Play de COS.

Pese a los rumores surgidos recientemente que indicaban que esta posibilidad podía caerse, finalmente las negociaciones entre la FEPAFUT y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) llegaron a buen puerto. El encuentro le servirá a la Canarinha como despedida de su gente, pues al día siguiente, el 1 de junio, viajará rumbo a Norteamérica.

Fecha y estadio confirmados para el Brasil vs. Panamá

Rodríguez dio los detalles que restaban conocerse para el duelo entre istmeños y brasileños: “Me enseñaron una hoja firmada por ambos presidentes. Me decían, ‘Ruki’, aquí está: Brasil – Panamá el 31 de mayo. Confirmado. Habemus partido amistoso. El pentacampeón del mundo contra la Marea Roja en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, el fin de semana de la final de Champions y de la LPF”.