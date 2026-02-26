Fernando Batista será el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica que comande el proceso mundialista rumbo al 2030. El técnico argentino viene de dirigir a Venezuela, donde se despidió de la peor manera tras quedarse sin la clasificación al Mundial 2026.

La Vinotinto tenía la gran oportunidad de acceder al repechaje internacional, pero en la última jornada de las Eliminatorias Conmebol cayó ante Colombia. Al mismo tiempo, Bolivia superó a Brasil, lo cual dejó al conjunto venezolano sin ninguna opción de quedarse con el boleto a la repesca.

Desde Venezuela, el periodista Ignacio Benedetti dialogó con el periodista Yashin Quesada. El venezolano repasó los defectos que tuvo Batista a lo largo de su ciclo y que podrían terminar perjudicando a Costa Rica, ya que se encuentra en una situación similar a los sudamericanos.

Los problemas que tuvo Batista en Venezuela y puede padecer Costa Rica

“Si los jugadores de Costa Rica son rápidos, es un técnico que puede servir. La única alarma es que no trabajó con los jóvenes. Si se compromete en Costa Rica sí lo recomendaría. El tema suyo fue la identificación del talento y no entender que ese talento estaba para otra cosa“, aseguró Benedetti.

Además, el Bocha Batista no realizó microciclos con los jugadores venezolanos, algo que en Costa Rica tendrá que implementar por primera vez en su trayectoria como entrenador. Tampoco les dio oportunidades a los jóvenes.

Con estas declaraciones, el periodista venezolano advierte a Costa Rica. La Sele deberá realizar una renovación en cuanto a sus futbolistas, ya que en las últimas convocatorias contó con la presencia de varios nombres superando los 32 años de edad.

