Limpia en El Salvador: Bukele confirma una drástica decisión para llegar al Mundial 2030

Después del descalabro de la selección de El Salvador rumbo al Mundial 2026, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) cambió de conducción con el arribo de Yamil Bukele a la presidencia junto a un nuevo Comité Ejecutivo.

Bukele ya ha tomado algunas decisiones importantes en el plano deportivo, como traer de regreso a Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos para realizar visorías en Estados Unidos y nutrir de talento a las selecciones menores, que ya fueron reestructuradas con el nombramiento de diferentes DT; renovar el contrato del seleccionador femenil, Eric Acuña; o mantener a Hernán “Bolillo” Gómez al frente de la mayor, al menos por un año.

Sin embargo, para desarrollar el plan maestro, que tiene como fin primero mejorar el fútbol cuscatleco y llevar al país a la Copa del Mundo de 2030, se necesita de un músculo financiero del que ahora mismo carece la Federación, que “está muy mal en todo sentido”, dijo el federativo este miércoles en La Tribu FM.

Bukele realiza una limpia en la Federación de El Salvador

Según anticipó Bukele, “el presupuesto anual que requiere la FESFUT son 5.5 millones de dólares para poder echar a andar el plan maestro del fútbol”. Para alcanzarlo, argumentó, se necesita “ser bien inteligente para administrar los poquitos recursos” y sobre todo contar con el respaldo de empresas privadas para palear el déficit.

“No hay déficit porque todavía no hemos llegado al cuarto mes. La proyección es que en el tercer mes entremos, pero también empiecen a caer fondos de la empresa privada. Ya nos hemos empezado a reunir y lo han captado de una buena manera, confío mucho en que las cosas van a salir bien. Si me quedo quieto, no va a haber dinero. Una de las limitantes es no tener los fondos necesarios para impulsar el deporte y la parte administrativa. Solo de plantilla son 170 mil dólares de gasto administrativo“, añadió el jerarca de la Federación.

Y anticipó que se avecinan más salidas de personal, pues “hay más empleados que en la Concacaf. Creo que llega a alrededor de 100 y en la Federación hay como 140. Hay muchos; ya empezamos en algunos a recortar un poco el arbolito, no masivamente”.

“Yo le doy el beneficio de la duda a todos: primero tengo que ver la capacidad y la calidad de todo el personal. Hay mucha gente que ha cambiado el switch. Y hay áreas que definitivamente van a tener que recibir alguna reestructuración. Pero es imposible, si no, el barco se va a hundir con todos ahí y lo prioritario es lo futbolístico”, concluyó, graficando la grave situación que se vive en El Salvador.