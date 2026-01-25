Christiansen y Panamá conocen el día para saber si una de sus figuras estará en el Mundial 2026

El panameño Edward Cedeño no tuvo el inicio esperado en su nueva etapa con el Albacete, club al que llegó cedido hasta el final de la temporada procedente de la UD Las Palmas. La mala fortuna se hizo presente apenas en sus primeros días, truncando su proceso de adaptación en el fútbol español.

A través de un comunicado oficial, el Albacete informó que el mediocampista sufrió un desafortunado percance durante una sesión de entrenamiento, situación que lo obligará a pasar por el quirófano y a detener su actividad competitiva de manera inmediata.

Día clave para la recuperación de Edward Cedeño

Según detalló el club, Edward Cedeño será operado este martes 27 de enero, cuando se someterá a una cirugía en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. La intervención se realizará en la reconocida clínica Quirón de Barcelona, bajo supervisión médica especializada.

Una vez concluida la operación, el futbolista iniciará su proceso de recuperación, el cual será clave para definir su regreso a las canchas. El tiempo de baja aún no ha sido determinado, ya que dependerá directamente de la evolución médica del jugador en las semanas posteriores a la cirugía.

Esta lesión representa un duro golpe tanto para el futbolista como para el Albacete, que había apostado por el volante panameño para fortalecer su mediocampo. Cedeño buscaba consolidarse y sumar minutos en una liga exigente, pero ahora deberá enfocarse plenamente en su rehabilitación.

Cabe recordar que Edward Cedeño fue parte de la Selección de Panamá que en las recientes Eliminatorias Mundialistas logró la histórica clasificación al Mundial 2026, un antecedente que respalda su calidad y jerarquía. Su objetivo ahora será recuperarse al cien por ciento para volver con fuerza y retomar su camino en el fútbol europeo.