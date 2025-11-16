Bolillo Gómez en alerta: Thomas Christiansen tiene lista su arma secreta para el partido de Panamá vs El Salvador

La selección de Panamá enfrenta este martes uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando reciba a El Salvador en el estadio Rommel Fernández, en el cierre de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega con la obligación de ganar y, de ser posible, por goleada para asegurar su clasificación directa sin depender de terceros.

Los canaleros están empatados en puntos con Surinam en lo más alto de la tabla, pero la diferencia de goles juega un papel clave: Panamá cuenta con +5, mientras que los surinameses tienen +2. Esto significa que una victoria holgada ante la Selecta podría garantizar el boleto mundialista. No obstante, incluso un empate o una derrota podrían clasificar a los panameños si Surinam tropieza ante Guatemala.

La afición panameña tiene claro el panorama y espera una noche de fiesta. El pasado 10 de octubre, Panamá ya derrotó a El Salvador por 1-0, y ahora buscará repetir la victoria, pero con mayor contundencia. En el Rommel Fernández, donde ambas selecciones suelen protagonizar partidos intensos, la Roja desea regalarle a su gente una jornada histórica.

El posible once de Panamá vs El Salvador

En lo deportivo, Christiansen analiza repetir la misma fórmula que le dio resultado en la victoria 3-2 ante Guatemala. El técnico quedó satisfecho con la dinámica y la agresividad del equipo, por lo que se perfila a mantener el once que mostró solvencia en ataque y resolvió en momentos clave del partido.

La posible alineación panameña estaría conformada por Orlando Mosquera en el arco; César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Eric Davis en la defensa; Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Cristian Martínez en el medio campo; mientras que el ataque quedaría en manos de Azarías Londoño y Cecilio Waterman, una dupla que ha respondido bien en los momentos importantes.

Con un estadio que promete estar lleno y una nación entera pendiente del resultado, Panamá se juega mucho más que tres puntos: se juega la oportunidad de volver al escenario más grande del fútbol mundial. La consigna es clara: ganar, golear y clasificar.

