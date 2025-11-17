La Inteligencia Artificial predice el resultado de Panamá vs. El Salvador que puede clasificar a Thomas Christiansen al Mundial 2026

La Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, afrontará un duelo crucial ante El Salvador de “Bolillo” Gómez en su intento por asegurar un cupo al Mundial 2026.

Esta última fecha de las Eliminatorias de Concacaf promete grandes emociones, con los canaleros obligados a demostrar carácter y mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Aunque La Selecta ya no tiene opciones de clasificar, el equipo salvadoreño buscará cerrar su participación dejando una última impresión fuerte, intentando complicar a Panamá en su propia casa.

Panamá vs. El Salvador: el resultado que predice la Inteligencia Artificial

“La predicción que tengo para este partido es una victoria clara de Panamá, que llega con más necesidad, mejor momento y jugando en casa. Veo a los canaleros imponiéndose con autoridad y manejando el ritmo desde el inicio”, compartió la IA

“Para mí, el marcador final será un 2-0 a favor de Panamá, aprovechando su solidez ofensiva y la fragilidad defensiva que ha mostrado El Salvador en estas Eliminatorias”, finalizó la IA. Y con este resultado al menos estaría yendo al repechaje, ya que depende del resultado entre Guatemala y Surinam.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Panamá vs. El Salvador? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

En Panamá el partido será transmitido por la señal de RPC y TVMAX. Mientras que para El Salvador se podrá ver a través de Canal 4 y TCS GO.