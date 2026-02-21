No les bastó dejarlos sin Mundial 2026: Nicaragua amarga el nuevo proceso de Honduras con la noticia que nadie esperaba

Honduras ha comenzado su nuevo proceso y la primera decisión fue traer a Francis Hernández como director deportivo. El español ya ha tomado sus primera decisiones y una de ellas es comenzar a buscar amistosos para el nuevo DT.

El plan es tener al nuevo técnico para marzo y tenía planeado un amistoso contra Perú, pero esto ha dado un giro inesperado que llega desde Nicaragua.

En Nicaragua piensan quitarle el amistoso contra Perú a Honduras

A los “Pinoleros” no les basta con haber amargado a Honduras y dejarlo fuera del Mundial 2026, fueron la única selección que les ganó y esa derrota prácticamente los liquidó.

“De acuerdo a José Maria Bermúdez secretario de FENIFUT, la Selección de futbol de Nicaragua está finiquitando un amistoso en España vs Perú y otro en USA contra El Salvador.

Ambos serían ya con el nuevo DT que en la primera semana de marzo será definido”, indica 8DeportivoTN8.

Legión Catracha destaca la noticia y asegura que el encuentro entre Honduras y Perú no se ha oficializado, por lo que todo se puede caer. Nicaragua también quiere enfrentar a los Incas.

Esto sería un golpe para Francis Hernádez que quiere tener sus rivales definidos para la fecha FIFA de marzo donde se espera tener ya el nombre del nuevo entrendor de la Bicolor.

