“Quieren jugar con Panamá”: Thomas Christiansen recibe el mensaje que no esperaba antes del sorteo del Mundial 2026

Panamá comenzó su intenso camino de preparación hacia la Copa del Mundo, tras haberse hecho con el boleto de clasificación directa. No solamente crecen especulaciones desde las raíces, sino que también aparecen algunas certezas.

FIFA realizará el sorteo para conocer los grupos de la máxima disputa. Será este 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. Obviamente, las autoridades de la FEPAFUT representarán al equipo canalero. Aguardarán por lo que diga la suerte.

En base a los tres oponentes con los que los dirigidos por Thomas Christiansen compartan su división inicial, se procederá con la organización de amistosos. Un grupo de selecciones nacionales ya tomó la iniciativa de jugar contra el equipo.

Tres selecciones de Europa quieren jugar contra Panamá antes del Mundial 2026

Según informó el periodista Gino Lasso en El Marcador TV, tres selecciones de la UEFA quieren enfrentarse a Panamá. Tanto Austria como Países Bajos y Portugal ya consultaron fechas para medir fuerzas en un amistoso. Por su parte, Bolivia se jugaría su cruce extraoficial a inicios de 2026, antes del repechaje intercontinental.

“Hay tres equipos europeos que quieren jugar con Panamá. El primero es Austria, y lo que ustedes querían escuchar, Países Bajos de Virgil van Dijk quiere jugar con la Selección Nacional. Sé que muchos se van a poner felices, porque Portugal quiere jugar contra Panamá. Austria, Países Bajos y Portugal“, explicó el reportero.

“Ya sabemos que en el mes de enero, febrero o marzo se va a disputar un partido contra Bolivia. Eso va a ser totalmente de Liga Panameña de Fútbol. Habría que esperar a ver lo que pase en el sorteo, pero estas tres Selecciones quieren jugarle a Panamá. Ojo, porque está la opción de que vengan al Rommel Fernández“, dijo.

¿Cuándo se sortean los grupos del Mundial 2026?

FIFA realizará el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.