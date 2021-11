El Toro está viviendo uno de los mejores momentos en su carrera, siendo fundamental tanto el su país, como en su club, además se posiciona en el top de los máximos goleadores del cuadro boliviano y con Thomas Christiansen se ha convertido en una pieza clave en el once. El atacante viene de marcar el tanto que le dio la victoria a The Strongest en el Clásico Paceño para que su club siga firme por el objetivo de levantar el título de la División Profesional. Rolando Blackburn recibió una invitación al programa deportivo Somos La Sele donde habló sobre su actualidad, la selección, posibles ofertas de mercado y demás.

"Fue una noche linda para el equipo, teníamos un partido importante. Gracias a Dios se nos dio la victoria y pude marcar, ahora somos líderes a falta de 4 fechas", se refirió el canalero sobre el clásico jugado este fin de semana. "Hemos hecho dos partidos muy buenos que nos ponen en la pelea. Ganar los dos partidos era la consigna, estamos peleando y creo que hemos cerrado un buen año", agregó con relación a los encuentros de eliminatoria en la fecha de noviembre.

También mencionó que puede estar viviendo su mejor momento como futbolista, "a nivel general se puede decir que si, tanto en selección como en el club, muchas veces que me convocaban tenía altas y bajas, aparte de que no tenía mucha oportunidad porque obviamente estaban Blas Pérez y Luis Tejada, pero ahora me están saliendo las cosas gracias a Dios, estoy muy contento trabajando, nunca conformándome y feliz por como me fue este año con la selección nacional", acotó.

Blackburn mencionó acerca de su ubicación como uno de los goleadores históricos de The Strongest, "muy contento también por eso, llevo casi 4 años en el club. Jamás pensé ser uno de los goleadores históricos, desde que llegué me fue bien y ahora estar en el séptimo puesto me hace sentir orgulloso y contento con este país que me abrió las puertas desde el primer día. Ver que cumplo 100 partidos con el club y tengo 60 goles, es algo que ni yo mismo me creía y es algo importante".

Cuando al jugador se le consultó sobre una posible oferta de parte de otros equipos, expresó lo siguiente, "si hay varias ofertas sobre la mesa, mi contrato ya acaba en un mes, pero como lo he dicho, uno tiene prioridades, mi familia y yo estamos bien acá, nos han tratado muy bien, pero si llega algo mejor se tomaría, sabemos que el fútbol es así, no da tiempo para esperar tanto, por lo que si llega una oferta importante se toma". Recordemos que hace algunas semanas al jugador se le vinculó con el Bournemouth de la segunda división de Inglaterra, pero el rumor quedó ahí.

En cuanto a Thomas Christiansen y las rotaciones en la selección, manifestó que, "su manera de trabajar, cada entrenamiento, la exigencia, uno no se puede relajar, si lo haces pierdes con él. Si juegas hoy, piensas que el día siguiente te vas a relajar un poco y no es así, yo creo que esto ha ayudado mucho en el fútbol de la selección y todos lo hemos visto. En la selección hay una competencia muy sana, ninguno es titular, los once que elige el profe lo pueden hacer bien, estoy muy contento por Waterman, tengo una buena relación con él. La competencia sana nos ha hecho mejorar como grupo, somos una familia y hay buen ambiente".

Para finalizar, al Toro se le consultó si hay cosas que mejorar, a lo que respondió, "siempre hay cosas que mejorar, el profe sabrá cuales son esos puntos y trabajará en ello, venimos de una ventana complicada, pero creo que nos hemos ganado un respeto, hemos ganado partidos fuera de casa y el Rommel Fernández lo hemos convertido en un fortín, cada selección se lo piensa antes de venir a jugar acá. Debemos seguir sumando puntos fuera de casa y hacer respetar la localía como lo hemos venido haciendo".