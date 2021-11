Luego de vencer a Honduras y El Salvador en la fecha FIFA de noviembre, muchos periodistas han pedido la renovación del director técnico danés. Thomas Christiansen le ha dado una identidad a la selección y esto ha generado que los panameños quieran verlo en el banquillo canalero por unos años más. Además su trabajo tiene a La Roja en plena lucha por un puesto que clasifique directo a la Copa del Mundo, consiguió ganarle a Estados Unidos por eliminatoria y colocó a Panamá entre los países más goleadores en el año junto a otros como Inglaterra, Bélgica y Canadá.

El rumor de la posible renovación del danés ha tomado fuerzas en las últimas horas, se reporta que la extensión de su contrato incluiría una cláusula de recisión para cualquier equipo que ficharle. “La renovación podría llegar pronto y la cláusula sería de más de 3 cifras”, señaló el periodista Rony Vargas en el programa El Marcador TV este miércoles. Esta sería la primera vez en la historia de la selección panameña en que un entrenador contaría con un precio fijo de liberación.

“Hablé con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol y me dijo que estaban trabajando en la renovación y estaban muy cerca de conseguirla. La renovación hasta el 2026 de Thomas Christiansen se acerca cada vez más, yo creo que si habrá”, expresó Billy Pineda este miércoles a través de COS Panamá. No es un secreto que Manuel Arias, presidente de la FEPAFUT había afirmado hace unos meses que pasara lo que pasara en el Octogonal, la renovación de Christiansen se daría, debido a que confiaban en el proceso que tiene el ex Barcelona con el cuadro nacional.

El periodista José Ángel Rodríguez también dio fuerzas a la noticia en el programa A La Candela, “encaminada la renovación, Thomas Christiansen está feliz en el país, su familia lo está, me informan que son pequeños detalles para que se llegue a un acuerdo. La FEPAFUT quiere que siga, Christiansen quiere seguir, su cuerpo técnico también. A no ser que llegue una oferta extraordinaria de otro equipo, es posible que la renovación se dé de aquí hasta el 2026”, agregó el mismo.

El contrato del director técnico termina en diciembre del 2022, justo cuando acabe el Mundial de Qatar 2022, por lo que la Federación deberá apresurarse para conseguir la extensión del contrato. Incluso algunos hinchas de México lo comienzan a pedir como un sustituto para Gerardo Tata Martino, sabemos que Christiansen está haciendo una gran labor con una selección que no muchas personas tenían en su radar futbolístico. Por el momento, parece ir del todo bien con las negociaciones.