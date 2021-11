Rolando Blackburn le da la victoria a The Strongest en el clásico paceño [VIDEO]

Luego de concentrarse con la selección nacional, el panameño Rolando Blackburn volvió a vestir la camiseta de El Tigre para continuar en la lucha por quedarse con el título de liga. El canalero respondió con un gol en el clásico paceño y colocó a The Strongest en la punta de la clasificación, aprovechando el tropiezo que sufrió The Always Ready en la Villa Imperial. Los Aurinegros suman 56 puntos tras 26 fechas y tienen una ventaja de dos unidades sobre sus escoltas. Por su lado, Bolívar se aleja de la pelea por el título, se mantiene en la cuarta posición, pero con pocas chances de luchar con el líder.

El partido inició con paridad y con ambos oncenos buscando adelantarse por primera vez en el marcador. Entre Kevin Salvatierra y Víctor Abrego hacían que la defensa de The Strongest se complicara, esto dio frutos al minuto 23 cuando Leonel Justiniano sacó un disparo que superó al guardameta Daniel Vaca, pero para la fortuna del portero, el balón se estrelló en el travesaño. La leve superioridad de La Academia seguía en la primera mitad, sin embargo, los 45 minutos terminaron sin goles y ambos se marcharon a los vestuarios con el objetivo de definir todo en la segunda parte.

En el complemento, los atigrados dieron un cambio rotundo en el encuentro, con una presión alta y ganas de abrir el marcador, The Strongest salió de los camerinos. Esto ayudó a que Rolando Blackburn anotara el tanto que puso en ventaja a los suyos, en el minuto 49, el delantero recibió un centro que controló en el aire y con una suave definición, superó al arquero rival. El atacante sumó su octavo gol en la temporada, pero para su mala suerte, tuvo que abandonar el campo por una lesión que lo obligó a salir sustituido.

Con ganas de empatarlo, Bolívar intentó a toda costa anotar, pero se vio afectado cuando Leonardo Ramos salió expulsado y dejó al equipo con un jugador menos. A pesar de ello, el entrenador Antonio Carlos quiso fortalecer la ofensiva de su conjunto ingresando a Bruno Miranda a los 58 minutos, pero aún así no conseguía marcar e intentó con otra variante, metiendo a Jurguens Montenegro y Álvaro Rey al minuto 83. Se le hizo tarde a los locales y no les llegó el gol de la igualdad. The Strongest se quedó con el clásico paceño y La Academia con el mal gusto de saber que pudo conseguir algo más en el compromiso.

El Tigre ahora debe prepararse para enfrentar a Aurora en la fecha 27 de la División Profesional, el encuentro se disputará el próximo viernes 26 de noviembre. En el papel, los Aurinegros deberían llevarse la victoria, su rival se ubica a mitad de tabla y ha tenido una temporada irregular donde no consigue mantener una racha positiva.