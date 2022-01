No todo podía ser color de rosas en el triunfo de Panamá sobre Jamaica, pues Andrés Andrade, su mejor defensor, salió lesionado a mitad del compromiso. Por si fuera poco, Harold Cummings, quien ingresó para sustituirle también se vio obligado a abandonar el terreno de juego por un dolor muscular, luego sucedió lo mismo con Azmahar Ariano, que a pesar de terminar el partido, se reportó que el futbolista sufrió un golpe en el hombro.

Thomas Christiansen habló tras finalizar el cotejo sobre la situación. "Estamos preocupados por la situación, pero hasta que no tengamos un diagnóstico médico, no vamos a decir si están descartados o no, se han visto milagros y al final pueden jugar, pero bueno, hasta que el doctor no me diga que están descartados o no, no tomaremos una decisión, si están lesionados, por supuesto hay que hacer variación en el equipo y rotaciones pero hasta que eso no se produzca vamos con todo".

Este lunes, la FEPAFUT confirmó la baja de los tres canaleros y afirmó que no estarán disponibles para la jornada ante México. "La Federación Panameña de Fútbol informa que tres jugadores fueron diagnosticados con distintas lesiones tras el partido ante Jamaica. Andrés Andrade (esguince tobillo izquierdo), Harold Cummings (lesión miofinrilar gastromenio pierna izquierda) y Azmahar Ariano (fractura clavícula izquierda)", manifestó.

Además, se expresó que el tiempo de recuperación no está estimado, "los tres son bajas ante México y su tiempo de recuperación dependerá de la evolución de sus respectivas lesiones. Les deseamos una pronta mejoría y les agradecemos su enorme entrega y profesionalismo en cada partido con la selección".

Panamá enfrentará a México el próximo 2 de febrero en el Estadio Azteca y siguiendo la lista de convocados, el posible compañero de Fidel Escobar en la zaga central, podría ser Roderick Miller, quien ya ha tenido fogueo con la selección nacional. También se encuentra disponible Jiovany Ramos, pero es un jugador menos experimentado.